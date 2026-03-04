BIST 13.076
HABER /  DÜNYA

"BAE İran'a saldırırsa Türkiye için meşru hedef olacak" iddiası! DMM'den açıklama var

Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, "Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), İran'a saldırması durumunda Türkiye için meşru hedef olacağı" şeklindeki iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

DMM'nin NSosyal'deki hesabından, söz konusu iddialara yönelik yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi kurumları tarafından bu yönde yapılmış herhangi bir açıklama veya değerlendirme bulunmamaktadır. Türkiye, bölgesel gerilimlerin tırmandırılmasına değil, diplomasi, diyalog ve uluslararası hukuk temelinde barış ve istikrarın korunmasına yönelik bir tutum ve politikayı savunmaktadır. Kamuoyunun, yalnızca resmi makamların açıklamalarını esas alması önemle rica olunur."

