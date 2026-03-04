BIST 12.919
Eyüpspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Konyaspor'u konuk edecek

ikas Eyüpspor, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. ve son hafta maçında yarın sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.30'da başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de kalma mücadelesi veren iki ekip, Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelecek. B Grubu'nda çıktığı 3 müsabakada birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşayan Eyüpspor, 4 puanla 5. sırada bulunuyor.

Konya temsilcisi ise grupta yaptığı 3 maçı da kazanarak 9 puan elde etti. Yeşil-beyazlılar, averajla Samsunspor'un ardından ikinci sırada yer aldı.

Grupta ilk 2 sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselecek. Üç grupta en iyi 2 grup üçüncüsü de çeyrek finalist olacak.

