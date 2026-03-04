Öldü denilen Ahmedinejad'tan günler sonra ilk görüntü geldi!

ABD ve İsrail'in operasyonunun ilk gününde hedef alındığı ve öldüğü iddia edilen eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın ilk net görüntüleri ortaya çıktı. Daha önce yakın çevresi tarafından hayatta olduğu açıklanan ancak nerede olduğu bilinmeyen Ahmedinejad, dün bir Şehitler Mezarlığı'nı ziyaret ederek destekçileriyle kucaklaştı.

İsrail savaş uçaklarının Tahran'ı ağır bombardımana tuttuğu, Dini Lider Ali Hamaney'in hayatını kaybettiği ve rejimin komuta kademesinin yerle bir olduğu savaşın ilk günlerinde, dünya medyasında en çok konuşulan iddialardan biri de Mahmud Ahmedinejad'ın öldürüldüğü yönündeydi.

Geçtiğimiz günlerde danışmanları ve partisi tarafından yapılan "Hayatta ve güvenli bir yerde" açıklamalarıyla ölüm iddiaları yalanlanmış, ancak bulunduğu konuma yapılan hava saldırısında 3 yakın korumasının öldüğü doğrulanmıştı. Günlerdir nerede olduğu sır gibi saklanan eski Cumhurbaşkanı, o korkunç suikast girişiminin ardından ilk kez kamuoyunun önüne çıktı.

ŞEHİTLİK ZİYARETİNDE HALKLA KUCAKLAŞTI

Sosyal medyaya ve haber ajanslarına düşen son görüntüler, İran'daki kaos ortamında büyük yankı uyandırdı. Dün çekildiği belirtilen videoda Mahmud Ahmedinejad'ın, bir grup koruma ve destekçisi eşliğinde bir Şehitler Mezarlığı'nı (muhtemelen Tahran'daki Beheşt-i Zehra) ziyaret ettiği görülüyor.

Görüntülerde, sivil kıyafetli Ahmedinejad'ın mezarlar arasında yürürken etrafını saran vatandaşlarla sıcak diyaloglar kurduğu kameraya yansıyor. Kendisine sevgi gösterisinde bulunan, sarılan ve yanaklarından öpen İranlılarla sohbet eden Ahmedinejad'ın oldukça moralli olduğu, gülümsediği ve fiziksel olarak en ufak bir yara dahi almadığı net bir şekilde fark ediliyor.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Eski cumhurbaşkanının basın sözcüsü, uluslararası kamuoyuna yaptığı açıklamada ölüm haberlerini yalanladı. Sözcü, “Sayın Ahmedinejad’ın öldürüldüğü haberleri doğru değil. Kendisi sağ ve güvende” ifadelerini kullandı.

HAMANEY İÇİN TAZİYE MESAJI PAYLAŞTI

İran haber ajansı ISNA’nın aktardığına göre Ahmedinejad, ABD-İsrail saldırısında öldürüldüğü açıklanan İran lideri Ali Hamaney için bir taziye mesajı yayımladı. Ahmedinejad mesajında, “Büyük bir üzüntü ve derin bir teessürle, Amerika ve İsrail’in ağır ve benzeri görülmemiş saldırısında, İran İslam Cumhuriyeti’nin yüce liderinin, aile fertlerinin, bazı yetkililerin, komutanların, askerlerin, öğrencilerin ve bir grup vatandaşın şehit edilmesi dolayısıyla, tüm halka ve onların yakınlarına başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.