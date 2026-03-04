Bağdat'ta bulunan ABD üssüne İHA saldırıları düzenlendi

Irak’ın başkenti Bağdat’ta, Uluslararası Bağdat Havalimanı’ndaki ABD üssüne insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiği bildirildi.

Irak’ta yayın yapan Alsumaria TV’nin haberine göre, Uluslararası Bağdat Havalimanı’nda bulunan ABD Victoria Üssü’ne İHA'yla gerçekleştirilen saldırıda maddi hasar ve can kaybının yaşanmadı.

Irak makamlarından konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

- ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.