BIST 12.893
DOLAR 43,98
EURO 51,07
ALTIN 7.309,70
HABER /  DÜNYA

Hamaney saldırı günü neredeydi? Detaylar ortaya çıktı

Hamaney saldırı günü neredeydi? Detaylar ortaya çıktı

ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran lideri Ali Hamaney'in, saldırı günü ailesiyle "sığınakta değil, konutunda olduğu" ve uydu görüntülerine göre saldırıda en belirgin hasarın konutunun bulunduğu bölgede yaşandığı iddia edildi.

Abone ol

ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, mevcut ve eski İsrailli ve ABD'li yetkililer ile video ve uydu görüntülerine dayandırdığı haberinde, Hamaney'in öldürülmesine ilişkin detaylara yer verdi.

Sığınakta değil, konutunda

İran liderliğinin saldırıyı tahmin edemediği belirtilen haberde, İsrail saldırısının muhtemel olduğuna inanıldığı zamanlarda genellikle geceleri sığınaklarda geçiren Hamaney'in 28 Şubat Cumartesi sabahı "sığınakta değil, konutunda olduğu" kaydedildi.

Rutinlerini ve alışkanlıklarını haritalandırdığı iddiası

Haberde, İsrail askeri istihbarat birimi "8200"ün 20 yılı aşkın süredir Hamaney'i ve İran'ın üst düzey liderliğini takip ettiği, günlük rutinlerini ve alışkanlıklarını haritalandırdığı iddiasına yer verildi.

"İsrail'in casuslar görevlendirdiği, İran'ın başkentindeki trafik kameralarına sızarak gerçek zamanlı bilgi topladığı ve analistlerin üst düzey yetkililerin iletişimini izlediği" öne sürülen haberde, "CIA'in (ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı) de İsrail ile bilgi paylaşımında bulunduğu" kaydedildi.

Haberde, 28 Şubat Cumartesi sabahı İranlı üst düzey liderler arasında toplantı yapılacağı ve Hamaney'in de aile üyeleriyle konutunda olacağı bilgisine erişildiği belirtildi.

En belirgin hasar Hamaney'in konutunun bulunduğu bölgede

İsrail'e ait F-15 jetleri ve diğer uçakların İran saatiyle 07.30 civarında saldırı için havalandığı ve saat 09.40 civarında saldırının başladığı aktarılan haberde ayrıca, uydu görüntülerine göre saldırıda en az 6 binanın hasar gördüğü, en belirgin hasarın ise Hamaney'in konutunun bulunduğu bölgede yaşandığı ifade edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İran'ın seçilecek yeni dini lideri de hedefte İsrail açıkladı
İran'ın seçilecek yeni dini lideri de hedefte İsrail açıkladı
İstanbul’da hava ulaşımına sis engeli
İstanbul’da hava ulaşımına sis engeli
İngiltere ve AB üyesi bazı ülkelerin Doğu Akdeniz ile GKRY'deki askeri varlıkları artıyor
İngiltere ve AB üyesi bazı ülkelerin Doğu Akdeniz ile GKRY'deki askeri varlıkları artıyor
Eyüpspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Konyaspor'u konuk edecek
Eyüpspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Konyaspor'u konuk edecek
İktisat Katılım Bankası'na faaliyet izni verildi
İktisat Katılım Bankası'na faaliyet izni verildi
Galatasaray'ın rakibi Liverpool, lig sonuncusu Wolverhampton'a yenildi
Galatasaray'ın rakibi Liverpool, lig sonuncusu Wolverhampton'a yenildi
Tedesco, Antalyaspor'dan sonra o maçta da takımın başında yok...
Tedesco, Antalyaspor'dan sonra o maçta da takımın başında yok...
Doğalgaz fiyatları İran Savaşı'yla yükselişe geçti
Doğalgaz fiyatları İran Savaşı'yla yükselişe geçti
Fransa resmen savaşa dahil oldu! İran'a ait İHA'ları vurmaya başladılar
Fransa resmen savaşa dahil oldu! İran'a ait İHA'ları vurmaya başladılar
Trafik kanunu değişti radar uygulaması hız sınırı limit aşımına ağır cezalar
Trafik kanunu değişti radar uygulaması hız sınırı limit aşımına ağır cezalar
Kırklareli'nde dolandırıcılar bir kişiyi böyle tuzağa düşürdü! 2 milyon liralık vurgun
Kırklareli'nde dolandırıcılar bir kişiyi böyle tuzağa düşürdü! 2 milyon liralık vurgun
İran yeni lideri Mücteba bakın kim çıktı! Hamaney'in yerine seçildi engeli varmış
İran yeni lideri Mücteba bakın kim çıktı! Hamaney'in yerine seçildi engeli varmış