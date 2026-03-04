BIST 12.916
Bomba iddia! İran'a yönelik saldırılar o telefondan sonra mı başladı?

Anadolu Ajansı
ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında şubat ayında yapılan telefon görüşmesinin, İran'a yönelik saldırıların başlamasında belirleyici rol oynadığı iddia edildi.

Amerikan Axios haber platformuna konuşan yetkililere göre, Netanyahu, 23 Şubat'ta Trump'ı arayarak İran lideri Ali Hamaney ile üst düzey danışmanlarının 28 Şubat'ta Tahran'da aynı noktada bir araya geleceğine dair istihbarat paylaştı.

Daha önce kamuoyuna yansımadığı belirtilen ve Beyaz Saray'daki Durum Odası'ndan yapılan telefon görüşmesinin, İran'a yönelik askeri sürecin başlamasında dönüm noktası olduğu iddia edildi.

Görüşmede, Netanyahu söz konusu toplantının tek bir hava saldırısıyla hedef alınabileceğini iletti, Trump'ın talimatıyla yapılan ilk incelemede ise ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) İsrail istihbaratının sağladığı bilgileri teyit etti.

Doğrulamanın ardından Trump'ın istihbaratın güvenilir olduğu ve diplomatik seçeneklerin tükendiği kanaatine vardığı, 27 Şubat'ta ise saldırı için nihai onayı verdiği öne sürüldü.

