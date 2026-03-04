BIST 12.863
DOLAR 43,99
EURO 51,18
ALTIN 7.308,89
HABER /  DÜNYA

Irak'ta ABD üssüne İHA saldırısı düzenlendi

Irak'ta ABD üssüne İHA saldırısı düzenlendi

Irak’ın başkenti Bağdat’ta, Uluslararası Bağdat Havalimanı’ndaki ABD üssüne insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiği bildirildi.

Abone ol

Irak’ta yayın yapan Alsumaria TV’nin haberine göre, Uluslararası Bağdat Havalimanı’nda bulunan ABD Victoria Üssü’ne İHA'yla gerçekleştirilen saldırıda maddi hasar ve can kaybının yaşanmadı. Irak makamlarından konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

ÖNCEKİ HABERLER
TÜVTÜRK dolandırıcılarına 14 ilde şafak operasyonu: 25 tutuklama
TÜVTÜRK dolandırıcılarına 14 ilde şafak operasyonu: 25 tutuklama
Trump, İran'ın silah ve füze kapasitesinin "tükenmekte olduğunu" savundu
Trump, İran'ın silah ve füze kapasitesinin "tükenmekte olduğunu" savundu
Medipol’den umut dolu yöntem! Sıcak kemoterapi kimler için umut, kimler için risk?
Medipol’den umut dolu yöntem! Sıcak kemoterapi kimler için umut, kimler için risk?
Motorine büyük zam bekleniyordu! 6.69 TL'lik zamda son dakika değişikliği
Motorine büyük zam bekleniyordu! 6.69 TL'lik zamda son dakika değişikliği
Hürmüz Boğazı'nda dikkat çeken geçiş! Sadece tek tanker ilerledi
Hürmüz Boğazı'nda dikkat çeken geçiş! Sadece tek tanker ilerledi
Ekvador ve ABD askeri güçleri harekete geçti! Uyuşturucu taşıyan gruplara yönelik operasyon başlatıldı
Ekvador ve ABD askeri güçleri harekete geçti! Uyuşturucu taşıyan gruplara yönelik operasyon başlatıldı
İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar ve Euro...
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar ve Euro...
DEM Parti, Bakanlar Çiftçi ve Gürlek'i ziyaret edecek
DEM Parti, Bakanlar Çiftçi ve Gürlek'i ziyaret edecek
FETÖ'nün "kamu mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma: 3 gözaltı kararı
FETÖ'nün "kamu mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma: 3 gözaltı kararı
BDDK bir bankaya faaliyet izni verdi
BDDK bir bankaya faaliyet izni verdi
Diyarbakır merkezli 14 ilde dolandırıcılık operasyonu: Yakalanan 25 zanlı tutuklandı
Diyarbakır merkezli 14 ilde dolandırıcılık operasyonu: Yakalanan 25 zanlı tutuklandı