Trump, İran'ın silah ve füze kapasitesinin "tükenmekte olduğunu" savundu

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın silah ve füze kapasitesinin "tükenmekte olduğunu" öne sürerek çatışmaların 4 ila 5 hafta sürebileceğini veya birkaç gün içinde sona erebileceğini söyledi.

Politico haber sitesine verdiği mülakatta Trump, 28 Şubat'ta İsrail ile ABD'nin İran'a ortak saldırıyla başlayan çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, İran'ın bir süre daha "füze saldırılarına devam etmesinin beklenmesine" rağmen Tahran'ın askeri kapasitesinin giderek zayıfladığını savundu.

İran'ın vuracak alanının tükenmekte olduğunu, büyük kayıplar verdiğini ve füze fırlatma rampalarının bitmek üzere olduğunu savunan Trump, "Orta ve üst düzey mühimmat ve benzeri malzemelerimiz sınırsız. Bunu saklıyoruz ve üretiyoruz." diye konuştu.

Trump, savunma firmalarının ihtiyaç duydukları malzemeleri üretmek için harekete geçtiğini belirterek firmaların acil durum talimatları altında çalıştığını söyledi.

Yeni hükümetle çalışmayı düşünmesinin çok mu geç olduğu sorulan Trump, "Hayır, henüz geç değil. 49 (İranlı üst düzey lider) öldürüldü. Unutmayın, bu oldukça derin değil mi? Yeni isimler ortaya çıkıyor. Çok sayıda kişi bu görevi istiyor. Bazıları çok iyi olur." yanıtını verdi.

Trump ayrıca, çatışmaların 4 ila 5 hafta sürebileceğini veya birkaç gün içinde sona erebileceğini belirtti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu

