Hürmüz Boğazı'nda dikkat çeken geçiş! Sadece tek tanker ilerledi

ABD-İsrail ile İran arasında patlak veren savaşın ardından İran Hürmüz Boğazı'nı kapatma kararı aldı. İran tüm geçişleri durdurdu, geçen tankerleri vuracağını açıkladı. Dün gece Boğaz'ı geçmeye çalışan 10 tanker İran tarafından vurulurken, Hürmüz'de dikkat çeken bir tanker görüldü. Pola isimli ham petrol tankeri, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki bir limana ham petrol yüklemek üzere ilerledi. İşte detaylar...

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş 5. gününde de tüm şiddetiyle devam ediyor. Karşılıklı hava saldırıları sürerken, İran Hürmüz Boğazı'nı kapatma kararını duyurdu. En kritik geçiş noktalarından olan Hürmüz'ün kapanmasıyla sevkiyatlar sekteye uğradı. İran ise tavrını daha da sertleştirerek "Geçen tankeri vururuz" açıklamasında bulundu. Dün gece ise İran dediğini yaptı. Hürmüz'ü geçmeye çalışan 10 tanker tek tek vuruldu.

TEK BAŞINA HÜRMÜZ'DE İLERLEDİ

Petrol sevkiyatının kalbi olan Hürmüz Boğazı'nda trafik dururken, bir petrol tankeri günler sonra ilk kez Boğaz'dan geçerek sevkiyat rotasına girdi. Bir petrol tankeri Hürmüz Boğazı’nı geçerek Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki bir limana ham petrol yüklemek üzere ilerlediği aktarıldı.

ABU DABİ'DE SİNYAL VERDİ

LSEG gemi takip verilerine göre; Suezmax sınıfı Pola isimli ham petrol tankeri, Mart gecesi Hürmüz Boğazı'na yaklaştığı sırada takip sistemini kapattığını, 3 Mart sabahı Abu Dabi açıklarında yeniden sinyal verdiği bildirildi.

Pola tankerinin, Jebel Dhanna Limanı’ndan Tayland’a ham petrol taşıyacağı öğrenildi.