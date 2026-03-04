BIST 12.863
DOLAR 43,99
EURO 51,18
ALTIN 7.308,89
HABER /  DÜNYA

Hürmüz Boğazı'nda dikkat çeken geçiş! Sadece tek tanker ilerledi

Hürmüz Boğazı'nda dikkat çeken geçiş! Sadece tek tanker ilerledi

ABD-İsrail ile İran arasında patlak veren savaşın ardından İran Hürmüz Boğazı'nı kapatma kararı aldı. İran tüm geçişleri durdurdu, geçen tankerleri vuracağını açıkladı. Dün gece Boğaz'ı geçmeye çalışan 10 tanker İran tarafından vurulurken, Hürmüz'de dikkat çeken bir tanker görüldü. Pola isimli ham petrol tankeri, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki bir limana ham petrol yüklemek üzere ilerledi. İşte detaylar...

Abone ol

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş 5. gününde de tüm şiddetiyle devam ediyor. Karşılıklı hava saldırıları sürerken, İran Hürmüz Boğazı'nı kapatma kararını duyurdu. En kritik geçiş noktalarından olan Hürmüz'ün kapanmasıyla sevkiyatlar sekteye uğradı. İran ise tavrını daha da sertleştirerek "Geçen tankeri vururuz" açıklamasında bulundu. Dün gece ise İran dediğini yaptı. Hürmüz'ü geçmeye çalışan 10 tanker tek tek vuruldu.

TEK BAŞINA HÜRMÜZ'DE İLERLEDİ

Petrol sevkiyatının kalbi olan Hürmüz Boğazı'nda trafik dururken, bir petrol tankeri günler sonra ilk kez Boğaz'dan geçerek sevkiyat rotasına girdi. Bir petrol tankeri Hürmüz Boğazı’nı geçerek Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki bir limana ham petrol yüklemek üzere ilerlediği aktarıldı.

Hürmüz Boğazı'nda dikkat çeken geçiş! Sadece tek tanker ilerledi - Resim: 0

ABU DABİ'DE SİNYAL VERDİ

LSEG gemi takip verilerine göre; Suezmax sınıfı Pola isimli ham petrol tankeri, Mart gecesi Hürmüz Boğazı'na yaklaştığı sırada takip sistemini kapattığını, 3 Mart sabahı Abu Dabi açıklarında yeniden sinyal verdiği bildirildi.

Pola tankerinin, Jebel Dhanna Limanı’ndan Tayland’a ham petrol taşıyacağı öğrenildi.

İlgili Haberler
ABD Başkanı Trump'tan Hürmüz Boğazı talimatı: Çok makul fiyata... İran, Hürmüz Boğazı'nda "uyarıları dikkate almayan" 10 petrol tankerini vurdu Japonya Başbakanı alarm verdi: Hürmüz Boğazı petrol krizine neden olacak... Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının sonuçları ne olacak? Ekonomist Luman açıkladı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Hayırlı olsun dedi çalışanlara böyle duyurdu! TBMM'ye sunuldu
Foto Galeri Hayırlı olsun dedi çalışanlara böyle duyurdu! TBMM'ye sunuldu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar ve Euro...
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar ve Euro...
DEM Parti, Bakanlar Çiftçi ve Gürlek'i ziyaret edecek
DEM Parti, Bakanlar Çiftçi ve Gürlek'i ziyaret edecek
FETÖ'nün "kamu mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma: 3 gözaltı kararı
FETÖ'nün "kamu mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma: 3 gözaltı kararı
BDDK bir bankaya faaliyet izni verdi
BDDK bir bankaya faaliyet izni verdi
Diyarbakır merkezli 14 ilde dolandırıcılık operasyonu: Yakalanan 25 zanlı tutuklandı
Diyarbakır merkezli 14 ilde dolandırıcılık operasyonu: Yakalanan 25 zanlı tutuklandı
İsrail ordusu, Batı Şeria’da çok sayıda belde ve kente baskın düzenledi
İsrail ordusu, Batı Şeria’da çok sayıda belde ve kente baskın düzenledi
Türkiye'yi ilgilendiriyor! Suriye savaş sürerken kararını duyurdu
Türkiye'yi ilgilendiriyor! Suriye savaş sürerken kararını duyurdu
Trafiğe çıkacaklar dikkat! İşte karayollarında son durum
Trafiğe çıkacaklar dikkat! İşte karayollarında son durum
İstanbul'da sis etkili oldu: Görüş mesafesi düşen sürücüler zor anlar yaşadı
İstanbul'da sis etkili oldu: Görüş mesafesi düşen sürücüler zor anlar yaşadı
Tanju Özcan'ı ziyaretinin ardından konuştu! Özgür Özel: "O 3 harfliyi pişman edeceğiz"
Tanju Özcan'ı ziyaretinin ardından konuştu! Özgür Özel: "O 3 harfliyi pişman edeceğiz"
Hamaney'in cenaze programı belli oldu! Bakın nerede toprağa verilecek
Hamaney'in cenaze programı belli oldu! Bakın nerede toprağa verilecek