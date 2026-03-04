BIST 12.863
HABER /  DÜNYA

Türkiye'yi ilgilendiriyor! Suriye savaş sürerken kararını duyurdu

Suriye Sivil Havacılık Genel Kurumu, bölgede yaşanan güvenlik gerilimleri nedeniyle 3 gündür kapalı olan hava sahasının çarşamba gününden itibaren Türkiye yönüne olmak üzere kısmen yeniden açılacağını duyurdu.

Suriye Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılığı Genel Kurumu, resmi haber ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada, Türkiye yönüne kuzey hava koridorlarının yeniden açılacağını ve Halep Uluslararası Havalimanı'nın 4 Mart 2026 saat 00.00'dan itibaren faaliyete geçeceğini bildirdi.

Açıklamada, diğer hava koridorları ile Şam Uluslararası Havalimanı'nın ise ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacağı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu kararın bir yandan uçuş güvenliği ve sivil havacılık emniyeti gereklilikleri arasında denge sağlanması, diğer yandan ise vatandaşlara hizmet sunulması, seyahat, ikmal ve hayati faaliyetlerin sürdürülebilmesi için asgari hava bağlantısının temin edilmesi amacıyla alındığını kaydetti.

Kararın, operasyonel ve sahadaki durumun sürekli değerlendirilmesi temelinde verildiği belirtilen açıklamada, " Hava sahası yönetimine ilişkin kararların yalnızca uçuş güvenliği ve sivil havacılık emniyeti kriterleri doğrultusunda ve uluslararası havacılık standartlarıyla uyumlu şekilde alındığı" ifadelerine yer verildi.

