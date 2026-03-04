BIST 12.916
DOLAR 43,99
EURO 51,14
ALTIN 7.305,63
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul'da sis etkili oluyor

İstanbul'da sis etkili oluyor

İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren bazı ilçelerde sis etkili oluyor.

Abone ol

Özellikle İstanbul Boğazı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde sabahın ilk ışıklarından itibaren sis etkisini gösterdi.

Kentte, Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Ümraniye, Üsküdar, Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli'de sis etkili oldu.

Sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi düştü, ilçelerdeki bazı yüksek katlı binaların da görünürlüğü azaldı.

Sürücüler, görüş mesafesinin azalması nedeniyle araçlarıyla kontrollü seyretti.

Boğaz hattındaki yüksek binalar ile tarihi yapılar da sis altında kaldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Yolcu otobüsüyle ambulansın çarpışması sonucu 16 kişi öldü
Yolcu otobüsüyle ambulansın çarpışması sonucu 16 kişi öldü
Trump, İran'a saldırılardan bu yana 9 binden fazla ABD'linin ülkesine döndüğünü belirtti
Trump, İran'a saldırılardan bu yana 9 binden fazla ABD'linin ülkesine döndüğünü belirtti
Öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren zanlısının ifadesi ortaya çıktı: "Rastgele bir sınıfa girdim"
Öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren zanlısının ifadesi ortaya çıktı: "Rastgele bir sınıfa girdim"
ABD ilk kez açıkladı! İran'a saldırılarda kaç asker görev yapıyor?
ABD ilk kez açıkladı! İran'a saldırılarda kaç asker görev yapıyor?
ABD Başkanı Trump'tan Hürmüz Boğazı talimatı: Çok makul fiyata...
ABD Başkanı Trump'tan Hürmüz Boğazı talimatı: Çok makul fiyata...
ABD üslerini kullandırtmayan İspanya'dan Trump'ın açıklamalarına tepki
ABD üslerini kullandırtmayan İspanya'dan Trump'ın açıklamalarına tepki
Erzurum Büyükşehir Belediyesinden dolandırıcılık uyarısı
Erzurum Büyükşehir Belediyesinden dolandırıcılık uyarısı
CIA'in İran'daki muhalif Kürtlerle ilgili planı sızdı CNN yayınladı
CIA'in İran'daki muhalif Kürtlerle ilgili planı sızdı CNN yayınladı
İran, Hürmüz Boğazı'nda "uyarıları dikkate almayan" 10 petrol tankerini vurdu
İran, Hürmüz Boğazı'nda "uyarıları dikkate almayan" 10 petrol tankerini vurdu
Hizbullah, İsrail’in kuzeyindeki askeri birlikleri ve Hayfa'daki bir üssü hedef aldı
Hizbullah, İsrail’in kuzeyindeki askeri birlikleri ve Hayfa'daki bir üssü hedef aldı
İran, Hint Okyanusu'ndaki bir ABD muhribini vurduğunu iddia etti
İran, Hint Okyanusu'ndaki bir ABD muhribini vurduğunu iddia etti
Liverpool maçı öncesi Galatasaray’'a kötü haber!
Liverpool maçı öncesi Galatasaray’'a kötü haber!