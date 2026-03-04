BIST 12.916
Hamaney'in cenaze programı belli oldu! Bakın nerede toprağa verilecek

İsrail-ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında hayatını kaybeden İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze töreninin ayrıntıları belli oldu. İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'a göre, Hamaney'in naaşı, başkent Tahran'da düzenlenecek törenlerin ardından Meşhed kentinde defnedilecek.

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat tarihinde İran'a askeri saldırı başlatmıştı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık vermişti.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Kızılayı, yaptığı son açıklamada, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

HAMANEY'İN CENAZE PROGRAMI NETLEŞTİ

Öte yandan, ABD-İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze töreninin ayrıntıları da belli oldu.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'a göre, Hamaney'in naaşı, başkent Tahran'da düzenlenecek törenlerin ardından Sekizinci İmam İmam Rıza Türbesi'nin bulunduğu Meşhed kentinde defnedilecek. Törenlerin detayları, zamanı ve ayrıntılı programlarının yetkililer tarafından daha sonra açıklanacağı bildirildi.

İran lideri Ayetullah Hamaney, ABD-İsrail'in Tahran'daki ofisine düzenlediği saldırıda yaşamını yitirmişti.

