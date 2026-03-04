İran yeni lideri Mücteba bakın kim çıktı! Hamaney'in yerine seçildi engeli varmış

İRAN medyasının haberine göre, Ayetullah Ali Hamaney'in ölümünün ardından yerine gelen isim belli oldu. İran Uzmanlar Meclisi, Hamaney'in oğlu Mücteba'yı ülkenin dini lideri olarak seçti. Hamaney öldürülene kadar tam 37 yıl bu koltukta oturmuştu. Şimdi oğlu göreve geldi. Mücteba Hamaney'in sağ kolunu kullanamadığı söyleniyor. New York Times’a göre Mücteba Hamaney İran'ın perde arkasındaki ismiydi.

İRAN medyasında çıkan haberlere göre, İran'ın yeni Yüksek Dini Lideri seçildi. İran Uluslararası Örgütü'ne göre, Ali Hamaney'in ikinci büyük oğlu Mucteba Hamaney, İran Uzmanlar Meclisi tarafından ülkenin bir sonraki Yüksek Lideri olarak seçildi .

Devrim ordusu onu istiyordu

Kaynaklar, İsrail'in Cumartesi günü düzenlediği bir saldırıda öldürülen Ali Hamaney'in ardından İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nun (IRGC), halef ataması için meclise baskı yaptığını belirtti. İslam Devrim ordusu Mücteba Hamaney'in seçilmesini istiyordu.

Kimdir bu Mücteba Hamaney? İşte bilinenler

Mücteba Hamaney, Ali Hamaney'in 6 çocuğundan biri. Ali Hamaney'in en büyük ikinci çocuğu olan Mücteba Hamaney, 1969 yılında babasının memleketi Meşhed’de doğdu. Dünyaya geldiği dönemde İran’da henüz İslam Cumhuriyeti kurulmamıştı. Ülke 1979 devrimiyle monarşiden teokratik bir yönetime geçerken babası Hamaney, Hümeyni'nin ardından en güçlü ikinci isim haline geldi.

Lise eğitimini Tahran'daki Alevi Lisesi'nde alan Mücteba Hamaney İran’ın dini eğitim merkezlerinden olan Kum kentinde uzun yıllar devlet yönetimi ve din tarihi alanında eğitim aldı.

İran'ın perde arkasınki isim

New York Times’a göre onun asıl etkisi kamuoyu önündeki faaliyetlerinden çok perde arkasındaki rolünden geldi. Özellikle son yıllarda babasının aldığı kararlarda etkili oldu ve İran’daki güvenlik ile askeri kurumlarla yakın ilişkiler kurdu. İran'daki reformist siyasetçiler, Hamaney'in 2005'teki seçimlere müdahale ederek Ahmedinejad'ın cumhurbaşkanı seçilmesini sağladığını iddia etmişlerdi.

Mücteba Hamaney'in engeli ne?

Mücteba Hamaney'in de babası gibi 6 çocuğu bulunuyor. Kendisinin, İran-Irak savaşına dahil olduğu 1980'lerdeki bir suikast girişimi sonrası sağ kolunu kullanamaz hale geldiği de hakkında iddia edilen ama teyit edilemeyen bilgiler arasında.

Hamaney'in cenazesi

Hamaney'in kutsal şehir Meşhed'de defnedileceğini ve Tahran'da "büyük bir veda töreni" düzenleneceğini belirtti. İran devlet medyasına göre, dini lider Hamaney’in cenaze süreci naaşının bu akşam yerel saatle 22.00’den itibaren halkın ziyaretine açılmasıyla başlayacak. Hamaney'in cenazesi üç gün boyunca Mossalla'da ziyaret edilebilecek.

İsrail ve ABD'nin 28 Şubat 2026 tarihindeki 60 saniyelik bir saldırısında Hamaney, kızı, torunu, gelini ve damadıyla birlikte öldürülmüştü. Saldırıda kırk üst düzey İranlı lider daha hayatını kaybetmişti. Hamaney 1989 yılından beri İran'ın başındaydı.

Yeni lider sonrası saldırı

Yeni liderin haberi yayılırken, ABD ve İsrail ile savaşın beşinci gününe girdiği 4 Mart Çarşamba günü İran'ın başkentinde patlamalar duyuldu. Bu son saldırılar, daha önce İran'ın bir nükleer tesisine düzenlenen saldırılar ve İran İslam Cumhuriyeti'nin Körfez bölgesine yönelik misilleme saldırılarının ardından geldi.

İran devlet televizyonu şafak sökerken Tahran çevresinde patlamalar olduğunu bildirdi; İsrail ise İran'dan gelen füze saldırısı nedeniyle hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini söyledi. İsrail ordusu Çarşamba günü yaptığı açıklamada, İran'ın başkentinde güvenlik güçlerini hedef alan bir dizi hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.