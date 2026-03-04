BIST 12.919
Bakan Vedat Işıkhan'dan işverene müjde! İstihdamı koruyan işletmelere İŞKUR'dan dev destek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, tekstil grubu ve mobilya imalatı yapan işletmelerden sigortalı sayısını koruyanlara, çalışan başı 3 bin 500 lira destek vereceklerini, imalat sektöründe KOBİ statüsünde olan sigortalı sayısını koruyan diğer işletmeler için 50 milyon liraya kadar finansman desteği sağlayacaklarını bildirdi.

Bakan Işıkhan, NSosyal hesabından "İmalat sektörüne İŞKUR'dan güçlü destek" başlıklı paylaşım yaptı.

Bu yıl 50 milyar lira bütçe ayırdıklarını belirten Işıkhan, "Sağladığımız bu bütçe sayesinde, tekstil grubu ve mobilya imalatı yapan işletmelerden sigortalı sayısını koruyanlara, çalışan başı 3 bin 500 lira destek vereceğiz. İmalat sektöründe KOBİ statüsünde olan sigortalı sayısını koruyan diğer işletmeler için 50 milyon liraya kadar finansman desteği sağlayacağız. İstihdamın ve üretimin çarkları dönecek, Türkiye büyüyecek." ifadelerini kullandı.

