BIST 12.863
DOLAR 43,99
EURO 51,18
ALTIN 7.308,89
HABER /  EKONOMİ

Motorine büyük zam bekleniyordu! 6.69 TL'lik zamda son dakika değişikliği

Motorine büyük zam bekleniyordu! 6.69 TL'lik zamda son dakika değişikliği

Motorinin litre fiyatı için büyük bir zam bekleniyordu. Orta Doğu’daki gelişmeler ve petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle motorine yapılması planlanan 6,69 TL’lik zam son dakikada iptal edildi. Sektör kaynakları, söz konusu düzenlemenin yalnızca gaz yağı ürünlerini kapsayacağını, motorin fiyatlarının ise değişmeyeceğini açıkladı. Benzin için de 3 liraya yakın zam ihtimali var. Perşembe günü için planlanan zam geri çekilir mi henüz bilinmiyor.

Abone ol

Orta Doğu'daki gelişmeler ve petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle motorine 6,69 TL zam yapılması planlanıyordu. Gece pompaya yansıması beklenen büyük zam son dakika kararıyla iptal odu. aynaklar, söz konusu fiyat düzenlemesinin yalnızca gaz yağı ürünlerinde geçerli olacağını belirtti. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. 

Motorine büyük zam bekleniyordu! 6.69 TL'lik zamda son dakika değişikliği - Resim: 0

Dün gün boyunca zam beklentisi nedeniyle birçok kentte vatandaşlar akaryakıt istasyonlarına akın etti, istasyonlarda uzun kuyruklar oluştu.

Benzin zammı ne olur?
Ekonomi muhabiri Olcay Aydilek'in iddiasına göre benzin fiyatlarına da perşembe günü itibariyle 2.5 -3 lira arasında zam gelebilir. Bu zam da motorindeki gibi son dakikada iptal olabilir mi henüz bilinmiyor. 

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI : 
Benzin: 58.34 TL
Motorin: 60.39 TL

ANADOLU YAKASI
Benzin: 58.18 TL
Motorin: 60.23 TL
LPG: 29.49 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 59.28 TL
Motorin: 61.49 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 59.56 TL
Motorin: 61.76 TL

ÖNCEKİ HABERLER
Hürmüz Boğazı'nda dikkat çeken geçiş! Sadece tek tanker ilerledi
Hürmüz Boğazı'nda dikkat çeken geçiş! Sadece tek tanker ilerledi
Ekvador ve ABD askeri güçleri harekete geçti! Uyuşturucu taşıyan gruplara yönelik operasyon başlatıldı
Ekvador ve ABD askeri güçleri harekete geçti! Uyuşturucu taşıyan gruplara yönelik operasyon başlatıldı
İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar ve Euro...
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar ve Euro...
DEM Parti, Bakanlar Çiftçi ve Gürlek'i ziyaret edecek
DEM Parti, Bakanlar Çiftçi ve Gürlek'i ziyaret edecek
FETÖ'nün "kamu mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma: 3 gözaltı kararı
FETÖ'nün "kamu mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma: 3 gözaltı kararı
BDDK bir bankaya faaliyet izni verdi
BDDK bir bankaya faaliyet izni verdi
Diyarbakır merkezli 14 ilde dolandırıcılık operasyonu: Yakalanan 25 zanlı tutuklandı
Diyarbakır merkezli 14 ilde dolandırıcılık operasyonu: Yakalanan 25 zanlı tutuklandı
İsrail ordusu, Batı Şeria’da çok sayıda belde ve kente baskın düzenledi
İsrail ordusu, Batı Şeria’da çok sayıda belde ve kente baskın düzenledi
Türkiye'yi ilgilendiriyor! Suriye savaş sürerken kararını duyurdu
Türkiye'yi ilgilendiriyor! Suriye savaş sürerken kararını duyurdu
Trafiğe çıkacaklar dikkat! İşte karayollarında son durum
Trafiğe çıkacaklar dikkat! İşte karayollarında son durum
İstanbul'da sis etkili oldu: Görüş mesafesi düşen sürücüler zor anlar yaşadı
İstanbul'da sis etkili oldu: Görüş mesafesi düşen sürücüler zor anlar yaşadı