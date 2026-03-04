Motorine büyük zam bekleniyordu! 6.69 TL'lik zamda son dakika değişikliği

Motorinin litre fiyatı için büyük bir zam bekleniyordu. Orta Doğu’daki gelişmeler ve petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle motorine yapılması planlanan 6,69 TL’lik zam son dakikada iptal edildi. Sektör kaynakları, söz konusu düzenlemenin yalnızca gaz yağı ürünlerini kapsayacağını, motorin fiyatlarının ise değişmeyeceğini açıkladı. Benzin için de 3 liraya yakın zam ihtimali var. Perşembe günü için planlanan zam geri çekilir mi henüz bilinmiyor.

Orta Doğu'daki gelişmeler ve petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle motorine 6,69 TL zam yapılması planlanıyordu. Gece pompaya yansıması beklenen büyük zam son dakika kararıyla iptal odu. aynaklar, söz konusu fiyat düzenlemesinin yalnızca gaz yağı ürünlerinde geçerli olacağını belirtti. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Dün gün boyunca zam beklentisi nedeniyle birçok kentte vatandaşlar akaryakıt istasyonlarına akın etti, istasyonlarda uzun kuyruklar oluştu.

Benzin zammı ne olur?

Ekonomi muhabiri Olcay Aydilek'in iddiasına göre benzin fiyatlarına da perşembe günü itibariyle 2.5 -3 lira arasında zam gelebilir. Bu zam da motorindeki gibi son dakikada iptal olabilir mi henüz bilinmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI :

Benzin: 58.34 TL

Motorin: 60.39 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 58.18 TL

Motorin: 60.23 TL

LPG: 29.49 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 59.28 TL

Motorin: 61.49 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 59.56 TL

Motorin: 61.76 TL