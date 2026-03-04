BIST 12.863
DOLAR 43,99
EURO 51,18
ALTIN 7.308,89
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Trafiğe çıkacaklar dikkat! İşte karayollarında son durum

Trafiğe çıkacaklar dikkat! İşte karayollarında son durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Abone ol

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre İzmir-Aydın Otoyolu'nun 0-1. kilometreleri ile İzmir Çevre Otoyolu'nda Gaziemir Kavşağı kesiminde otoyol aydınlatma direklerinin değişimi ve sistem revizyon çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 22.00-05.00 saatlerinde otoyolun orta ve sol şeritleri kontrollü şekilde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden devam ediyor.

TAG Otoyolu'nun Düziçi-Bahçe kavşakları 1-2. kilometrelerinde viyadük genleşme derzi yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-54. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kahramankazan istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 31-33. kilometrelerinde (Beycik mevkisi) heyelan sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Sarıgöl-Buldan yolunun 22-26. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir tarafından iki yönlü sağlanıyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 13-15. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Bursa-Ankara istikametinde ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Tuzluca-Iğdır yolunun 8-10. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Van-Hakkari yolunun 71-79. kilometrelerinde tünel ve yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Trabzon-Rize yolunun 31-32. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Rize yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da sis etkili oldu: Görüş mesafesi düşen sürücüler zor anlar yaşadı
İstanbul'da sis etkili oldu: Görüş mesafesi düşen sürücüler zor anlar yaşadı
Tanju Özcan'ı ziyaretinin ardından konuştu! Özgür Özel: "O 3 harfliyi pişman edeceğiz"
Tanju Özcan'ı ziyaretinin ardından konuştu! Özgür Özel: "O 3 harfliyi pişman edeceğiz"
Hamaney'in cenaze programı belli oldu! Bakın nerede toprağa verilecek
Hamaney'in cenaze programı belli oldu! Bakın nerede toprağa verilecek
Suudi Arabistan: Hava sahamıza giren 9 İHA'yı düşürdük
Suudi Arabistan: Hava sahamıza giren 9 İHA'yı düşürdük
Hamaney suikastında ortalığı karıştıracak iddia! Saldırıdan 5 gün önce...
Hamaney suikastında ortalığı karıştıracak iddia! Saldırıdan 5 gün önce...
İstanbul'da sis etkili oluyor
İstanbul'da sis etkili oluyor
Yolcu otobüsüyle ambulansın çarpışması sonucu 16 kişi öldü
Yolcu otobüsüyle ambulansın çarpışması sonucu 16 kişi öldü
Trump, İran'a saldırılardan bu yana 9 binden fazla ABD'linin ülkesine döndüğünü belirtti
Trump, İran'a saldırılardan bu yana 9 binden fazla ABD'linin ülkesine döndüğünü belirtti
Öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren zanlısının ifadesi ortaya çıktı: "Rastgele bir sınıfa girdim"
Öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren zanlısının ifadesi ortaya çıktı: "Rastgele bir sınıfa girdim"
ABD ilk kez açıkladı! İran'a saldırılarda kaç asker görev yapıyor?
ABD ilk kez açıkladı! İran'a saldırılarda kaç asker görev yapıyor?
ABD Başkanı Trump'tan Hürmüz Boğazı talimatı: Çok makul fiyata...
ABD Başkanı Trump'tan Hürmüz Boğazı talimatı: Çok makul fiyata...
ABD üslerini kullandırtmayan İspanya'dan Trump'ın açıklamalarına tepki
ABD üslerini kullandırtmayan İspanya'dan Trump'ın açıklamalarına tepki