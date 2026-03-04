Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? İslam Memiş elinde TL olanlara seslendi yeni rakamı verdi

Dün ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü 7 bin 201,5 liradan tamamladı. Yeni günde gram altın 7 bin 284 lira seviyesinde bulunuyor.Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 250 liradan, Cumhuriyet altını ise 48 bin 460 liradan satılıyor. Altının onsu önceki kapanışın yüzde 0,8 üstünde 5 bin 138 dolardan işlem görüyor.