Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? İslam Memiş elinde TL olanlara seslendi yeni rakamı verdi
Altın fiyatlarında kafa karışıklığı sürüyor. Hızla yükselen ve ardından düşen altın fiyatları yatırımcının takibinde... Gram altında bugün 7 binli rakamlar görülüyor. Peki düşüş sürecek mi, altın fiyatlarında yön nasıl olacak? İslam Memiş de dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu
Dün ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü 7 bin 201,5 liradan tamamladı. Yeni günde gram altın 7 bin 284 lira seviyesinde bulunuyor.Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 250 liradan, Cumhuriyet altını ise 48 bin 460 liradan satılıyor. Altının onsu önceki kapanışın yüzde 0,8 üstünde 5 bin 138 dolardan işlem görüyor.
Orta Doğu'da devam eden çatışmalardan kaynaklı jeopolitik riskler varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyonist baskıları artıracağına yönelik endişelerle tahvil faizlerinde görülen artış, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim beklentilerinin ötelenmesi, yatırımcıların güvenli liman olarak dolara yönelmesi değerli metal fiyatlarında dün sert düşüşlere neden olurken fiyatlarda bugün toparlanma görüldü.
Analistler, diğer taraftan jeopolitik risklerden dolayı altın ve gümüşün güvenli liman özelliğinin tekrar ortaya çıkabileceğini söyledi.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş kişisel Youtube kanalında ons altın ve gram altınla ilgili değerlendirmelerde bulundu.Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş'in öngörüleri şöyle: