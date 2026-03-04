İran'ın seçilecek yeni dini lideri de hedefte İsrail açıkladı

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından İran'da seçilecek yeni liderin de "aynı şekilde hedef alınacağı" mesajını verdi.

Abone ol

Katz, yaptığı yazılı açıklamada, İran rejiminin atayacağı yeni liderin "İsrail'i yok etme planını sürdürmesi, ABD'yi ve özgür dünyayı tehdit etmesi ve İran halkına baskı yapması" durumunda, aynı şekilde hedefleri arasında olacağı tehdidinde bulundu.

Bu kişinin "isminin ya da nerede olduğunun" öneminin olmayacağını savunan Katz, "İran rejimi tarafından atanan her lider, İsrail'in aynı derecede hedefi olacaktır. Başbakan (Binyamin Netanyahu) ve ben İsrail ordusuna hazırlık yapmaları ve tüm araçları kullanarak bunu uygulamaları için talimat verdim." ifadesini kullandı.

Katz, ABD'li ortaklarıyla "rejimin kapasitesini azaltmak, İran halkının rejimi devirmesi ve değiştirmesi için uygun koşulları sağlamak için adımlarının süreceğini" de dile getirdi.