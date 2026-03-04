BIST 12.863
TÜVTÜRK dolandırıcılarına 14 ilde şafak operasyonu: 25 tutuklama

Diyarbakır merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonla, sahte TÜVTÜRK siteleri üzerinden vatandaşları dolandıran şebeke çökertildi. Gözaltına alınan 26 şüpheliden 25’i tutuklanırken, milyonlarca liralık mal varlığına el konuldu.

Araç muayene randevusu almak isteyen vatandaşları, kurdukları sahte TÜVTÜRK siteleri üzerinden dolandıran suç örgütüne yönelik dev bir operasyon gerçekleştirildi. Diyarbakır merkezli yürütülen ve 14 ile yayılan eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan 26 şüpheliden 25’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

14 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, resmi araç muayene hizmetlerini taklit ederek vatandaşları mağdur eden bir şebekeyi teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda; Diyarbakır, İstanbul, Kocaeli, Van, İzmir, Antalya, Ordu, Konya, Sakarya, Yalova, Erzurum, Hatay, Ankara ve Adana illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

"BORÇ ÖDEME" VAADİYLE TUZAK KURDULAR

Siber ve asayiş ekiplerinin incelemelerine göre şebeke, gerçeğinden ayırt edilmesi güç sahte internet siteleri ve sabit telefon hatları üzerinden çalışıyordu. Araç muayenesi için randevu almaya çalışan vatandaşlarla iletişime geçen şüphelilerin, "muayene borcu ödeme" veya "randevu bedeli" adı altında haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

Yapılan incelemelerde şebekenin bugüne kadar:

23 ayrı dolandırıcılık eylemi gerçekleştirdiği,
Sistem üzerinden geçen toplam şüpheli işlem hacminin 810 milyon lira olduğu,

Mağdurların doğrudan uğradığı tahmin edilen maddi zararın ise 1 milyon 145 bin 159 lira olduğu tespit edildi.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Operasyon kapsamında sadece şüpheliler yakalanmakla kalmadı, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıkları da hedef alındı. Adli makamların kararıyla şebeke üyelerine ait:

2 gayrimenkul,
3 adet otomobil,
Banka hesaplarında bulunan toplam 8 milyon 430 bin lira değerindeki varlığa el konuldu.

26 ŞÜPHELİDEN 25'İ TUTUKLANDI

Emniyetteki sorgu işlemleri tamamlanan 26 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik karşısına çıkarılan zanlılardan 25’i "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bir şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı.

