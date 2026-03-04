Öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren zanlısının ifadesi ortaya çıktı: "Rastgele bir sınıfa girdim"

İstanbul Çekmeköy'deki Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmen Fatma Nur Çelik’i bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki zanlının ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen F.S.B. ifadesinde, "Rastgele bir sınıfa girip ilk kimi gördüysem ona saldırdım." dedi.

Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 11’inci sınıf öğrencisi F.S.B., henüz bilinmeyen nedenle öğretmenleri Fatma Nur Çelik ve Z.A. ile öğrenci S.K.’yı yanında bulundurduğu bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan öğretmen Fatma Nur Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Lise öğrencisi F.S.B. emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü. Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli, tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, şüphelinin "görevi başındaki memuru kasten öldürmek" ve "kasten yaralama" suçlarından tutuklanmasına hükmetti.

İstanbul’da öğretmen Fatma Nur Çelik’i bıçaklayarak öldüren zanlı F.S.B.’nin ilk ifadesi ortaya çıktı. Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre, zanlı ifadesinde şu beyanlarda bulundu:

"Olaydan iki gün önce sevgilimden ayrılmıştım. Bu yüzden okula rehber öğretmenimiz Şeyda Hoca ile görüşmek için gittim. Aradım fakat bulamadım. Şeyda Hoca ile görüştükten sonra intihar edecektim. Bulamayınca strese girdim. Sesler duymaya başladım.

Rastgele bir sınıfa girip ilk kimi gördüysem ona saldırdım. Kendimde değildim. Sadece koridorda koştuğumu hatırlıyorum.

Daha önce Fatmanur öğretmenin dersime girdiğini hatırlıyorum. Biyoloji dersimize giriyordu. Bir husumetimiz yoktu. Zeynep öğretmeni tanıyorum. Daha önce Kimya dersimize girmişti. Onunla da aramda bir husumet yoktu. Salih'i ise daha önceden tanımıyorum.

Rastgele bıçakladım. Yanımda her zaman bıçak taşırdım. O güne özel bir şey değildi.

Beni azmettiren herhangi bir kimse yoktur. Yaralanan kişilerden özür diliyorum" dedi.