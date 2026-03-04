BIST 12.933
Hizbullah, İsrail’in kuzeyindeki askeri birlikleri ve Hayfa'daki bir üssü hedef aldı

Hizbullah, İsrail’in kuzeyindeki ve Lübnan sınırına yakın bölgelerdeki askeri birlikleri ve Hayfa kentindeki bir askeri üssü füzelerle hedef aldığını açıkladı.

Hizbullah'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail’in kuzeyindeki ve Lübnan sınırına yakın bölgelerde İsrail güçlerinin gelişmiş füzelerle hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesinde Lübnan sınırına yakın Yuval yerleşimi civarında bir grup askerin hedef alındığına işaret edildi.

İsrail'in Hayfa kentindeki deniz üssüne yönelik de bir dizi füzeyle saldırı düzenlendiği aktarılan açıklamada, bu saldırıların başkent Beyrut'un güneyi başta olmak üzere ülkenin birçok bölgesini hedef alan bombardımana karşılık gerçekleştirildiği ifade edildi.

Öte yandan, İsrail ordusunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinden fırlatılan bazı füzelerin tespit edildiği aktarıldı.

Lübnan'dan atılan füzelerin çoğunun imha edildiği belirtilen açıklamada, bunlardan birinin kuzey bölgesine düştüğü ancak herhangi bir can kaybının olmadığı kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart Pazartesi gününün ilk saatlerinde yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

