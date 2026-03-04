BIST 12.933
Liverpool maçı öncesi Galatasaray’'a kötü haber!

UEFA, Galatasaray’ın Juventus ile oynadığı rövanş maçındaki taraftar olayları nedeniyle sarı-kırmızılı kulübe 40 bin Euro para cezası ve Liverpool deplasmanında seyircisiz oynama cezası verdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ikinci maçında 18 Mart Çarşamba günü deplasmanda Liverpool’a konuk olacak Galatasaray’a bu maç öncesi UEFA’dan kötü haber geldi.

UEFA, son 16 play-off turunda Juventus ile oynanan rövanş maçında taraftarların çıkardığı olaylar nedeniyle sarı-kırmızılı kulübe seyircisiz oynama ve 40 bin Euro para cezası verdi.

CEZA LIVERPOOL DEPLASMANINDA UYGULANACAK

Galatasaray ile Liverpool arasındaki eşleşmenin ilk maçı, 10 Mart'ta İstanbul'da oynanacak. Sarı kırmızılılar, UEFA'nın verdiği seyircisiz oynama cezasını ise 18 Mart Çarşamba günü Liverpool'da oynanacak maçta çekecek.

