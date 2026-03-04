Okan Buruk'tan derbi öncesi Beşiktaş açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Beşiktaş'ın performansı yükseldi. Yeni transferler ile birlikte ne kadar güçlü olduklarını biliyoruz. Biz de Galatasaray'ız" dedi.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. hafta ve son hafta maçında konuk olduğu Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından sarı-kırmızılılar grup lider olarak çeyrek finale yükseldi.

Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Oyuncular, oynamak istediklerini gösterdiler. İlk yarı istediğimiz gibi geçti. Rahat bir maçtı. İkinci yarı bu skoru koruduk. Değişiklikler yaptık. Bazı oyuncuları erken çıkardık. Barış'ı devrede dinlendirmek istedik. İyi geçti. Maç eksiği, devamlılığı görmek bazı oyuncular için, bazı oyuncular uzun süredir oynamıyordu. Genel olarak konsantrasyonları, ciddiyetleri gayet iyiydi. Bu da bize bir galibiyet getirdi. Kupayı kazanmak hedefimiz, devam ediyoruz."

"TARAFTARLARI MUTLU ETMEK ASIL GÖREVİMİZ"

"Lig var, Şampiyonlar Ligi var, kupa var. Tüm oyuncuların devamlılıklarını göstermesi değerliydi. Ocak Süper Kupa ile başladık, uzun tatil yapamadık. Ocak başından beri tempo devam ediyor. Ligde 4 puan farkla lideriz, kupada lideriz, Şampiyonlar Ligi'nde son 16'dayız. Bunlar değerli. Yorgunlukların karşılığını alınca değerli oluyor. Bu maçları oynamaktan dolayı ben mutluyum. Taraftarımızı mutlu etmek asıl görevimiz. Bir yandan da işimizi en iyi şekilde yapmalıyız. Özellikle devre arası transferinden sonra kadro genişliği rahatlatıyor. Aynı takımla oynamak oyun devamlılığı için önemli ama ilk yarıda bunun sıkıntısını yaşadık. Belli oyunculara yük bindiğinde sakatlıklar oluyor. Değişimleri de götürmeyi çalışıyoruz. Asıl hedefimiz Galatasaray'ın müzesine yeni kupalar getirmek."

"BEŞİKTAŞ'IN PERFORMANSI YÜKSELDİ"

"Avrupa'da oynayan takımlar için, hafta içi hafta sonu maç, tek maç oynamak çok büyük avantaj. Bizim gibi takımlar sendeleyip puan kaybedebiliyor. Rakibimizle olan farka bakmadan tüm maçları kazanmak için sahaya çıkacağız. 3 senedir bunu yapıyoruz. Bu virajlara hep doğru şekilde girdik. Mayıslar bizimdir hazırlanıyor. Bunu da üzerinde hem oyun hem başarı olarak bu sloganı güçlendirmemiz gerekiyor. Çok da iyi bir takıma karşı oynayacağız. Beşiktaş bize karşı en iyi haliyle hazırlanmış, motive olmuş durumda. Beşiktaş'ın performansı yükseldi. Yeni transferler ile birlikte ne kadar güçlü olduklarını biliyoruz. Biz de Galatasaray'ız, her maçı kazanmak için çıkıyoruz. İnşallah güzel maç olur. Fenerbahçe puan kaybetmiş önemi yok. İki takım da kazanmak için sahaya çıkacak."