BIST 13.718
DOLAR 43,93
EURO 51,95
ALTIN 7.435,91
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Lucas Torreira, bu sezon 3. golünü kaydetti

Lucas Torreira, bu sezon 3. golünü kaydetti

Galatasaray’ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Alanyaspor maçında kaydettiği golle bu sezon ligde 2, toplamda 3. golünü attı.

Abone ol

Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor ile oynadı ve rakibini 3-1 mağlup etti.

Sarı-kırmızılıların ikinci golü Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira’dan geldi.

GOL NASIL GELİŞTİ?

Mücadelenin 58. dakikada ceza sahası içinde Victor Osimhen’in röveşatasında seken topu alan Torreira, kale önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 2-1 oldu.30 yaşındaki futbolcu golden sonra sevincini tribünlere giderek yaşadı.

BU SEZON 3 GOLÜ VAR

Uruguaylı futbolcu böylece bu sezon Süper Lig’deki gol sayısını 2’ye çıkardı.

Türkiye Kupası’nda da 1 golü bulunan Lucas Torreira, toplam gol sayısını da 3 yaptı.

Torreira ayrıca Sacha Boey’un 45+2. dakikada attığı golde de pası veren futbolcuydu.

Müsabakaya 11’de başlayan Lucas Torreira 79. dakikada yerini İlkay Gündoğan’a bıraktı.

ÖNCEKİ HABERLER
Özgür Özel'den skandal hakaret! Soruşturma başlatıldı
Özgür Özel'den skandal hakaret! Soruşturma başlatıldı
İran'da ABD ve İsrail saldırılarında 201 kişi can verdi
İran'da ABD ve İsrail saldırılarında 201 kişi can verdi
Donald Trump ile Binyamin Netanyahu telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Donald Trump ile Binyamin Netanyahu telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Devlet Bahçeli: İran'a askeri operasyon haksız ve hukuksuzdur
Devlet Bahçeli: İran'a askeri operasyon haksız ve hukuksuzdur
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a yönelik saldırılardan üzüntü ve endişe duyuyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a yönelik saldırılardan üzüntü ve endişe duyuyoruz
Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti
Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti
İran-ABD-İsrail savaşı! Savunma bakanı ve üst düzey komutan öldürüldü
İran-ABD-İsrail savaşı! Savunma bakanı ve üst düzey komutan öldürüldü
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı
İran füzeleri Dubai'de: Peş peşe patlama sesleri duyuldu
İran füzeleri Dubai'de: Peş peşe patlama sesleri duyuldu
Arakçi: Hamaney ve Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan bildiğim kadarıyla hayattalar
Arakçi: Hamaney ve Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan bildiğim kadarıyla hayattalar
BM'den İran-ABD-İsrail savaşı açıklaması: Şiddetle kınıyorum
BM'den İran-ABD-İsrail savaşı açıklaması: Şiddetle kınıyorum
İran-ABD gerilimine Ankara'dan ilk açıklama! 'Türkiye arabuluculuk için hazır'
İran-ABD gerilimine Ankara'dan ilk açıklama! 'Türkiye arabuluculuk için hazır'