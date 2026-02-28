İran'da ABD ve İsrail saldırılarında 201 kişi can verdi

İran Kızılay Sözcüsü Mücteba Halidi, ABD-İsrail saldırılarında şu ana kadar 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını söyledi.

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken, sabah saatlerinde ABD ve İsrail’in İran’a yönelik ortak saldırı başlattı.

Saldırıların ardından bölgede tansiyon hızla yükselirken, İran ordusu İsrail’e balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşılık verdiğini duyurdu.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran’a karşı “önleyici saldırı” başlatıldığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump ise İran’a yönelik “büyük bir operasyon” başlatıldığını duyurdu.

Saldırılar kapsamında İran’ın başkenti Tahran ile İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentlerinin hedef alındığı aktarıldı.

HAVA SAHALARI KAPANDI

Saldırıların ardından hem İsrail hem de İran hava sahasını geçici olarak kapattı.

İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edilirken, sirenlerin çaldığı ve halkın sığınaklara yönlendirilmesi için uyarılar yapıldığı bildirildi.

İRAN KARŞILIK VERDİ

İran ordusu, ABD ve İsrail’in saldırılarına karşılık olarak İsrail’e onlarca balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) ile karşı saldırı başlattığını duyurdu.

İran’ın ayrıca bölgedeki ABD üslerini de hedef aldığı belirtildi. Füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde bulunan ABD üslerinin eş zamanlı hedef alındığı bildirildi.Bahreyn’deki ABD donanma üssünün vurulduğu ifade edildi.

CAN KAYBI 201 OLARAK AÇIKLANDI

İran Kızılayı Sözcüsü Mücteba Halidi, ABD-İsrail saldırılarında şu ana kadar 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Tesnim Haber Ajansı’na konuşan Halidi, ülke genelinde 24 eyalette saldırı düzenlendiğini belirterek, “Şu ana kadar 201 kişi hayatını kaybetti, 747 kişi yaralandı” dedi.İranlı yetkili ayrıca 220’den fazla Kızılay operasyon ekibinin sahada ve alarm durumunda olduğunu ifade etti.