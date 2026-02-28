Donald Trump: İstersem savaşı bitirebilirim

İran'ın anlaşma yapmak istemediğini bu nedenle saldırı başlattıklarını söyleyen Trump, savaşı bitirmenin kendi inisiyatifinde olduğunu belirtirken İran'ın toparlanmasının birkaç yıl süreceğini söyledi.

Abone ol

ABD ile İsrail'in İran'a karşı savaşında yeni gelişme. İran'a yönelik başlatılan öncü saldırıda 201 kişi hayatını kaybederken 747 kişi de yaralandı.

İran'ın İsrail'e ve bölgede bulunan ABD üslerine yönelik misilleme saldırıları sürerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

İsrail Kanal 12'ye konuşan ABD Başkanı Donald Trump, yeni bir açıklama yaptı. İran'a saldırının gerekçesini açıklayan ABD Başkanı, "İranlılar bir anlaşmaya yaklaştılar ve sonra geri çekildiler; yaklaştılar ve sonra geri çekildiler.

Buradan anladım ki aslında bir anlaşma istemiyorlardı." dedi.

NETANYAHU İLE AYNI GÖRÜŞTEYİZ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmeye de değinen Trump, "Netanyahu ile iyi bir görüşme yaptık, her konuda aynı görüşteyiz." dedi.

Görüşmenin verimli geçtiğini vurgulayan Trump, bundan sonra atılacak adımların ele alındığını belirtti.

"İSTERSEM SAVAŞI BİTİREBİLİRİM"

Harekattan çıkış için birden fazla nokta olduğunu belirten Başkan Donald Trump, "Süreci uzatıp her şeyi kontrol altına alabilirim.

Ya da birkaç gün içinde bitirip İranlılara, "Eğer yeniden inşa etmeye başlarsanız birkaç yıl sonra tekrar görüşürüz,' diyebilirim." şeklinde konuştu.

'BİRKAÇ YILA ANCA TOPARLANIRLAR' DEDİ

Konuşmasında saldırıların son derece etkili olduğunu iddia eden Trump, İran'ın toparlanmak için birkaç yıla ihtiyacı olacağını söyledi.