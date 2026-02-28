HABER / SPOR / GALATASARAY
Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Rams Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-1 kazandı.
Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri 45+2'de Boey, 58'de Torreira ve 83'te Osimhen kaydetti.
Alanyaspor'un tek golü ise 49'da Mounie'den geldi.
Bu sonucun ardından Galatasaray, puanını 58 yaptı ve liderliğini korudu.
Alanyaspor ise 26 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Alanyaspor ise sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.