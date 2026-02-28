Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a yönelik saldırılardan üzüntü ve endişe duyuyoruz

AK Parti İstanbul İl Teşkilatı İftar Programı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı açıklamada ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırısının Netanyahu'nun kışkırtması ile başladığı belirtirken saldırıların kabul edilemez olduğunu söyledi.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Hangar İstanbul önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı. AK Parti İstanbul İl Teşkilatı, iftar programı kapsamında bir araya geldi.

Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

AK Parti İstanbul İl Teşkilatı'nı tebrik ediyorum. Ramazan ayında 86 milyon vatandaşımızla kucaklaşırken gönül ve kültür coğrafyamızdaki kardeşlerimizi de elbette unutmuyoruz.

ERDOĞAN'DAN İRAN MESAJI

Ne yazık ki bir taraftan Pakistan-Afganistan bir taraftan işte son günlerdeki İran-Körfez arasındaki savaşlar unutulur gibi değil. Bunların hepsinin de altında neler yattığı malumunuz, malumumuz.

Bölgemizde ve İslam dünyasında barış ve huzur ortamının oluşması için çabalarken komşumuz İran'a yönelik (İsrail Başbakanı) Netanyahu'nun kışkırtmalarıyla başlayan ABD ve İsrail saldırılarından derin üzüntü duyuyoruz.

'İSRAİL'İN SÜRECİ ZEHİRLEME GİRİŞİMLERİ DEVAM ETTİĞİ İÇİN SONUCA VARILAMADI'

Sayın Trump ve Pezeşkiyan'la telefonda görüşmeler yaptım. Bölgedeki ülkelerde ellerinden geleni yaptı ama taraflar arasındaki güven bunalımı aşılamadı. İsrail'in süreci zehirleme girişimleri devam ettiği için sonuca varılamadı.

'İRAN HALKININ HUZURUNA KAST EDEN SALDIRILARI ESEFLE KINIYORUZ'

Dost ve kardeş İran'ın egemenliğini açıkça ihlal etme yanında dost ve kardeş İran halkının huzuruna kasteden sabahki saldırıları esefle karşılıyoruz.

Aynı şekilde her ne sebeple olursa olsun Körfez'deki kardeşlerimize yönelik İran'ın saldırılarını da kınıyoruz.

Bölgemiz ateş çemberine sürüklenme riskiyle karşı karşıyadır. Savaşın daha da büyümemesi, Allah korusun bölgemizin daha büyük acılar yaşamaması için başta İslam dünyası olmak üzere tüm aktörlerin acilen harekete geçmesi gerekiyor.

Biz Türkiye olarak sorunların suhuletle çözülmesi için üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz, yapacağız.

Hudut güvenliğimiz ve hava sahamız açısından zaten hiçbir sorunumuz yok. Her türlü tedbiri en üst düzeyde alıyoruz. İnşallah bu hassas süreci başarıyla sürdüreceğiz.

Önce ateşkesin tesisi, ardından da ateşkes masasına dönülmesi için diplomatik adımlarımızı atacağız. Bölgedeki tüm kardeş halkların yanında olmaya devam edeceğiz.

'TÜRK SİYASET TARİHİNİN EN KARA DÖNEMİ'

Bugün Türk siyaset tarihinin en kara döneminden 28 Şubat'ın yıl dönümü. Postmodern darbenin üzerinden tam 29 sene geçti.