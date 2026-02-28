BIST 13.718
DMM'den İran saldırılarına destek verildiği yönündeki haberlere yanıt

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Türkiye'nin İran'a yönelik son saldırılara destek verdiği" iddialarının tamamen asılsız olduğunu bildirdi.

DMM'nin NSosyal hesabından söz konusu iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

"Bazı sosyal medya mecralarında yer alan ve Türkiye'nin İran'a yönelik son saldırılara destek verdiği yönündeki iddialar tamamen asılsızdır ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon niteliği taşımaktadır." ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Cumhuriyeti, tarafı olmadığı herhangi bir çatışma veya savaşta taraflar lehine olacak şekilde hava sahası dahil olmak üzere hava, kara ve deniz unsurlarının hiçbirini operasyonel amaçlarla kullandırmaz. Bu husus, ülkemizin temel dış politika ve güvenlik prensipleri arasında yer almaktadır. Türkiye'nin hava, kara ve deniz sahası üzerindeki egemenlik hakları tam ve tartışmasızdır. Egemenlik alanlarımıza ilişkin tüm faaliyetler, yalnızca Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal güvenlik değerlendirmeleri doğrultusunda ve yetkili makamların denetim ve kontrolü altında yürütülmektedir. Kamuoyunun, spekülatif ve mesnetsiz iddialara itibar etmemesi, sadece resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur."

