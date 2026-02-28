BIST 13.718
İsrailli bakandan İran’ı destekleyenlere tehdit: Başını keseriz

İsrail’in İran’a başlattığı saldırıların ardından İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, yaptığı açıklama ile ülkede açıkça İran’ı destekleyenleri tehdit etti. İsrailli Bakan, İran destekçilerinin başını keseceklerini söyledi.

İsrail’de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, yazılı bir açıklama yaptı. Ben-Gvir, açıklamasında "İsrail’in herhangi bir yerinde İran’ı desteklemeyi düşünen varsa bizi sınamaya kalkışmasın. Açıkça söylüyorum, düşmanı kışkırtmaya veya desteklemeye çalışanların başını keseriz." ifadelerini kullandı.

MUHALEFET PARTİLERİNDEN SALDIRIYA DESTEK

İsrail ana muhalefet partisi "Gelecek Var” lideri Yair Lapid, İsrail’in İran’a karşı başlattığı saldırılara desteğini duyurdu.

Ana muhalefet lideri Lapid, yayımladığı yazılı açıklama, ana muhalefetin Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı hükümeti ile birlikte İran’a saldırılar başlatan İsrail ordusunun yanında olduğunu belirtti.

Lapid, "Hükümet ve muhalefet yok. Sadece tek bir halk ve hepimizin arkasında durduğu tek bir İsrail ordusu var." ifadelerini kullandı.

"HAMAN’I NASIL AŞTIYSAK HAMANEY’İ DE AŞARIZ."

İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman ise saldırılara desteğini duyuran bir diğer muhalefet lideri oldu.

Liberman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Tevrat anlatısına göre antik Pers imparatorluğunda yaşayan, Yahudileri öldürmek isteyen vezire atıfla, "Haman’ı nasıl aştıysak Hamaney’i de aşarız." dedi.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

