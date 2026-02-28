BIST 13.718
DOLAR 43,93
EURO 51,95
ALTIN 7.435,91
HABER /  DÜNYA

Ürdün Silahlı Kuvvetleri : Ürdün topraklarını hedef alan iki balistik füze düşürüldü

Ürdün Silahlı Kuvvetleri : Ürdün topraklarını hedef alan iki balistik füze düşürüldü

Ürdün Silahlı Kuvvetleri, Ürdün topraklarını hedef alan iki balistik füzenin başarıyla düşürüldüğünü açıkladı.

Abone ol

Ürdün Silahlı Kuvvetlerinde görevli bir askeri yetkili, yaptığı açıklamada, Ürdün topraklarını hedef alan iki balistik füzenin başarıyla düşürüldüğünü belirtti.

Yetkili, Ürdün hava savunma sistemlerinin füzeleri etkisiz hale getirdiğini ve sınır güvenliğinin sağlandığını ifade etti.

Ürdünlü askeri yetkili, olayın kontrol altına alındığı ve herhangi bir can kaybı veya hasarın bildirilmediğini kaydetti.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran’a “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

ÖNCEKİ HABERLER
AB'den ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla ilgili açıklama
AB'den ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla ilgili açıklama
Rusya'dan İran saldırısına çok sert tepki
Rusya'dan İran saldırısına çok sert tepki
İran füze saldırılarıyla ABD üslerini hedef aldı Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu
İran füze saldırılarıyla ABD üslerini hedef aldı Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu
Bakanlıktan fenomenlere uyarı! Denetimlerde çarpıcı verilere ulaşıldı
Bakanlıktan fenomenlere uyarı! Denetimlerde çarpıcı verilere ulaşıldı
Baker Hughes verileri yayımladı: ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
Baker Hughes verileri yayımladı: ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
İsrail'den yeni hamle! Lübnan'ı vurdu sınıra asker yığdı
İsrail'den yeni hamle! Lübnan'ı vurdu sınıra asker yığdı
Medipol uzmanından 28 Şubat Nadir Hastalıklar Günü'nde uyarı! Erken tanı önem taşıyor
Medipol uzmanından 28 Şubat Nadir Hastalıklar Günü'nde uyarı! Erken tanı önem taşıyor
Netanyahu'dan ilk açıklama: "Aslanın Kükreyişi" operasyonu başladı!
Netanyahu'dan ilk açıklama: "Aslanın Kükreyişi" operasyonu başladı!
İsrail saldırısı sonrası kritik uyarı! Eğer bu yaşanırsa petrol fiyatları yüzde 10 artar
İsrail saldırısı sonrası kritik uyarı! Eğer bu yaşanırsa petrol fiyatları yüzde 10 artar
Çelik'ten '28 Şubat' mesajı: Binlerce gencimizin dünyası karartıldı
Çelik'ten '28 Şubat' mesajı: Binlerce gencimizin dünyası karartıldı
ABD ve İsrail İran'ı vurdu, hava trafiği durdu: Uçuşlar iptal
ABD ve İsrail İran'ı vurdu, hava trafiği durdu: Uçuşlar iptal
İsrail İran'a saldırı başlattı İran'dan onlarca balistik füzeyle misilleme
İsrail İran'a saldırı başlattı İran'dan onlarca balistik füzeyle misilleme