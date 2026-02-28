Fenerbahçe'de yeni sakatlık şoku kadroda yer almayabilir

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, Antalyaspor maçı için kadro tercihini yapmaya hazırlanırken sarı lacivertlilere bir kötü haber daha geldi.Abone ol
Fenerbahçe’de sakatlar arasına son eklenen isim Nene oldu. Nottingham Forest maçında kasık bölgesine aldığı darbe nedeniyle sakatlık yaşayan Malili futbolcunun ağrıları nedeniyle Antalyaspor maçında kadroda yer almasının zor olduğu öğrenildi.
Öte yandan sarı-lacivertli takımda kaleci Ederson, Anderson Talisca, Edson Alvarez, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü’nün tedavileri devam ediyor.
Sağlık heyeti seferberlik ilan ederken, bu oyuncuların tedavilerine yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı.