Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde Kocaelispor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlılar 1-0 kazandı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 52. dakikada Agbadou kaydetti.
Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 46'ya yükseltirken Kocaelispor, 30 puanda kaldı.
Gelecek hafta Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Kocaelispor ise deplasmanda Eyüpspor'la karşılaşacak.