İran füze saldırılarıyla ABD üslerini hedef aldı Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu

İranlı üst düzey bir yetkili, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık Orta Doğu'daki tüm Amerikan ve İsrail varlıkları ile çıkarlarının meşru hedef haline geldiğini ve kapsamlı karşılık vereceklerini açıkladı. İran’ın ABD-İsrail saldırılarına karşı misilleme başlatmasının ardından Katar'ın başkenti Doha'da yeni patlama sesleri duyuldu. Bahreyn Ulusal İletişim Merkezi, başkent Manama'daki ABD Beşinci Filosu hizmet merkezinin füze saldırısına uğradığını duyurdu.

Abone ol

Al Jazeera'ya konuşan ismi açıklanmayan İranlı üst düzey bir yetkili, "Bölgedeki tüm Amerikan ve İsrail varlıkları ve çıkarları meşru hedef haline geldi. Bu saldırıdan sonra kırmızı çizgi yok ve daha önce düşünülmemiş senaryolar dahil olmak üzere her şey mümkün." ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili, "Amerika-İsrail ortak saldırısına şaşırmadık ve zaman sınırlaması olmayan kapsamlı bir yanıt veriyoruz." dedi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail’in İran’a “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

Doha'da art arda patlamalar

Doha'da öğle saatlerinde kent merkezinin farklı noktalarından art arda patlamalar yaşandı. Ardından bazı bölgelerde siren seslerinin duyulduğu başkentte güvenlik güçlerinin kritik noktalarda önlem aldığı görüldü.

Katar Savunma Bakanlığı, "yüksek hazırlık seviyesi, güvenlik teyakkuzu ve ilgili makamlar arasındaki ortak koordinasyon sayesinde", ülke topraklarını hedef alan bir dizi saldırının başarıyla püskürtüldüğünü duyurdu.

İran, ABD ve İsrail’in son saldırılarına karşılık olarak bölgedeki bazı hedeflere yönelik misilleme başlattığını duyurmuştu.

Bahreyn'de ABD'ye ait 5. Filo’nun hizmet merkezinine füze saldırısı

Bahreyn resmi ajansı BNA'nın haberine göre, Ulusal İletişim Merkezi'nden yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Başkent Manama'daki ABD'ye ait 5. Filo'nun hizmet merkezinin füze saldırısına uğradığı belirtilen açıklamada, olayla ilgili ayrıntıların daha sonra paylaşılacağı kaydedildi.

Açıklamada, ilgili makamlarca yapılan talimatlara uyulması ve resmi kaynakların bilgilerine itimat edilmesi istendi.

Öte yandan Manamada'daki AA muhabiri de ABD üssüne yeni bir tur saldırı düzenlendiğini, hava savunma sistemlerinin önleyici füzelerinin ise ateşlendiğini aktardı.

Üs yeniden vuruldu

AA muhabirinin Manama'da ulaştığı yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, başkentteki ABD 5. Filosu’nun bulunduğu üsse yeniden saldırı düzenlendi.

Saldırının ardından hava savunma sistemlerinin devreye girdiği aktarılırken, patlama seslerinin geldiği ABD üssünden dumanların yükseldiği görüntüler paylaşıldı.