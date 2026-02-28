BIST 13.718
Hurda bahanesiyle 206 milyon liralık vurgun yaptı

Kocaeli’de bir çelik firmasının satın alma sorumlusunun hurda karşılığı izinsiz avans aldığı ortaya çıktı. Şüphelinin yaklaşık 206 milyon lira vurgun yaptığı öğrenildi.

Kocaeli'de çelik fabrikasındaki 205 milyon liralık vurgun ortaya çıkarıldı. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından nitelikli dolandırıcılık ve hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma suçlarından soruşturma yürüttü.

Soruşturma, firmanın yönetim kurulu üyelerinin şikayeti üzerine başlatılırken firmada satın alma sorumlusu olarak görev yapan M.K., şirket yönetimine danışmadan birçok kez hurda malzeme karşılığında avans aldı.

 Ayrıca üretim sonucu ortaya çıkan hurda malzemelerin farklı isimler altında firma dışına çıkarıldığı öne sürüldü.

 205 MİLYONLUK DEV VURGUN

 Bu iki yöntemle şirketin toplam 205 milyon 645 bin 255 lira zarara uğratıldığı tespit edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında M.K., tutuklandı.

 MASAK İNCELEMESİNDE 15 ŞÜPHELİ

 Başsavcılık tarafından MASAK’tan alınan hesap hareketlerinin incelenmesi sonucu 15 şüpheli daha belirlendi.

 Şüphelilerden İ.T., V.T. ve S.D. kolluktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen M.D., H.K., H.K., T.M.S., S.S., Ş.K., T.D., E.Ç. ve Ö.S. isimli 9 şüpheli tutuklanırken, Y.S., B.K.K. ve M.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

