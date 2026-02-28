BIST 13.718
ABD ve İsrail İran'ı vurdu, hava trafiği durdu: Uçuşlar iptal

ABD ve İsrail'in İran yönelik ortak saldırısı sonrası, bölgedeki uçaklarda panik yaşandı. İran hava sahası tamamen ıssızlaştı, birçok uçak ani rota değişikliği yaptı. Türkiye'den İran'a olan bazı uçuşlarda iptal edilirken, hava sahaları peş peşe kapandı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ani saldırısının ardından sivil uçuşlar önemli ölçüde etkilendi. Saldırı sırasında havada olan birçok uçak rotası değiştirdi ve İran hava sahası tamamen boşaltıldı.

Sivil uçaklar, İran hava sahasından uzaklaşırken, Mısır'a yönelik yoğunluk yaşanmaya başladı.

UÇUŞLAR PEŞ PEŞE İPTAL EDİLDİ

Reuters'tan aktardığı habere göre; İstanbul'dan Tahran'a olan 3 uçuş iptal edildi İran, Irak ve İsrail hava sahalarının kapatıldığı belirtildi.

