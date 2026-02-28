Akbank'tan ramazan ayına özel kampanya

Akbank, ramazan ayına özel 13 bin 700 liraya varan "chip-para" ve 150 bine varan Mil Puan kazanma imkanı sunuyor.

Abone ol

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank ramazan ayındaki harcamaları kazanca dönüştürmek amacıyla çeşitli sektörlerde kampanya başlattı.

Kampanya kapsamında Axess, Wings ve Akbank kart sahipleri, ramazan ayına özel 13 bin 700 liraya varan "chip-para" ve 150 bine varan Mil Puan kazanabiliyor.

Axess sahipleri, özel kampanyalarla 12 bin 800 liraya varan chip-para, Akbank kart sahipleri 900 liraya varan chip-para kazanma fırsatlarından yararlanırken, Wings sahipleri de market ve gıda harcamalarından 150 bine varan Mil Puan kazanabiliyor. Ayrıca Juzdan'ın "Katlanan Chip-Para" kampanyası ile Axess ve Wings sahipleri internetten yaptıkları dönem içi harcamalarını silerken chip-paralarını ikiye katlıyor.

Axess, kullanıcılarının ihtiyaçlarında özel fırsatlarla yanlarında yer almayı sürdürüyor. Axessliler, 31 Mart'a kadar yapacakları market, restoran, giyim, elektronik, seçili pazaryeri ve seyahat harcamalarından 3 bin 800 lira, Juzdan'dan karekod ile ödemelere ek 700 lira olmak üzere toplamda 4 bin 500 liraya varan chip-para kazanıyor.

Kampanya her bir sektöre göre farklı fırsatlar sunuyor. Bu kapsamda Axess ile market ve gıda sektörlerinde ramazan boyunca yapılan 2 bin 500 lira ve üzeri ilk harcamadan sonraki her 2 bin 500 lira ve üzeri alışverişe 100 lira, Juzdan ile karekod ödemelerde ek 25 lira olmak üzere toplam 1875 lira chip-para kazanma imkanı sunulurken, restoranlarda yapılan 1500 lira ve üzeri ilk harcamadan sonraki her 1500 lira ve üzeri alışverişe 75 lira, Juzdan karekod ile ödemelerde ek 25 lira olmak üzere toplam 800 lira chip-para kazanma fırsatı sunuyor.

Axess ile giyim, elektronik ve seçili pazar yerlerinde yapılan 4 bin lira ve üzeri ilk harcamadan sonraki her 4 bin lira ve üzeri alışverişe 200 lira, Juzdan karekod ile ödemelere ek 25 lira, toplamda 1125 TL chip-para, konaklama, seyahat acenteleri, havayolu ve araç kiralama sektörlerinde yapılan toplamda 40 bin lira ve üzeri harcamalara da 700 lira chip-para kazanıyor.

Wings, ramazan ayında sunduğu değeri zenginleştirmeye devam ediyor. Akbank'ın seyahatten günlük yaşama, hayatın her alanında özel ayrıcalıklar sunan kredi kartı Wings ile 31 Mart'a kadar yapılacak 3bin 500 lira ve üzeri her market ve gıda harcamasına 8 bin Juzdan'dan karekod ile ödemelere ek 2 bin olmak üzere toplamda 150 bin Mil Puan Wings sahiplerini bekliyor.

Akbank Kart ile 31 Mart'a kadar market sektöründe tek seferde yapılacak ikinci ve sonraki her 2 bin lira ve üzeri harcamaya 50 lira Juzdan ile karekod ödemelerde ek 25 lira toplamda 900 liraya varan chip-para Akbank kart sahiplerine kazandırıyor.

Ramazan kampanyalarına ek olarak, Juzdan'da Axess, Wings ve Akbank Kart sahiplerine özel yüzlerce markada chip-para, Mil Puan, indirim ve taksit kampanyaları yer alıyor. Kullanıcılar, tüm kampanyalara Juzdan uygulaması üzerinden katılabiliyor. ​​​​​​​