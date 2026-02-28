Ülkelerden vatandaşlarına İsrail'e seyahat uyarısı

Bazı ülkeler, ABD’nin İran’a yönelik muhtemel askeri müdahalesi nedeniyle İsrail ve İran’daki vatandaşlarından bölgeden ayrılmaları ya da zorunlu olmadıkça buralara seyahat etmemeleri çağrısında bulundu.

İlk uyarı, Avustralya'dan geldi. Avusturalya, Orta Doğu'da güvenlik endişelerinin "artması" nedeniyle İsrail ve Lübnan'daki görevli diplomatların yakınlarına ülkeden ayrılmaları talimatı vererek bu ülkelerdeki vatandaşlarına ticari uçuşlar sürerken ülkeden ayrılmaları çağrısında bulundu.

Bu çağrının ardından Çin de benzer bir açıklama yaparak Orta Doğu'da güvenlik risklerinin artması nedeniyle İsrail'deki vatandaşları için güvenlik uyarısı yayımladı.

ABD’nin İsrail’deki Büyükelçiliği, İran’la artan gerilimin ardından, "oluşan güvenlik riskleri nedeniyle” kritik görevlerde bulunmayan çalışanlar ve ailelerinin ülkeyi terk etmesine izin verdi.

New York Times gazetesi, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin, Büyükelçilik personeline gönderdiği e-postada, ülkeyi terk etmek istiyorlarsa "bunu bir an önce yapmaları" konusunda uyarıda bulunduğunu yazdı.

Bu gelişmelerin ardından birçok ülkeden benzer açıklamalar gelmeye başladı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, “Bölgesel gerginliğin artma riskleri nedeniyle vatandaşlarımıza İsrail ve Filistin’e zorunlu olmadıkça seyahat etmemelerini tavsiye ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bakanlık ayrıca Tel Aviv’de görev yapan bazı personel ve ailelerinin geçici olarak İsrail içinde başka bir noktaya nakledildiğini açıkladı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, bölgesel gelişmeler ve hava sahasının kapanma ihtimali nedeniyle vatandaşlarına İsrail’e seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanlığı ise vatandaşlarına İsrail ve Doğu Kudüs’e seyahatten kaçınmaları yönünde uyarı yaparak Tel Aviv’in “resmi olarak hâlâ savaş halinde” olduğunu vurguladı.

Açıklamada, “Gazze Şeridi ve Batı Şeria’ya seyahatten şiddetle kaçınılması tavsiye edilir.” denildi. Gazze veya Batı Şeria’da bulunan Alman vatandaşlarına da mümkünse bölgeden ayrılmaları çağrısı yapıldı.

Washington ile Tahran arasında artan gerilim nedeniyle birçok ülke İsrail'e olduğu gibi İran'daki vatandaşları için uyarılardan bulundu.

İran'a son günlerde ilk seyahat uyarısı Güney Kore'den geldi. Güney Kore merkezli haber ajansı Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore'nin Tahran Büyükelçiliği, ABD'nin Tahran'a olası askeri saldırısı nedeniyle bölgede gerilimin artması üzerine vatandaşlarına "İran'ı terk etmeleri" tavsiyesinde bulundu.

Güney Kore'nin ardından Hindistan Tahran Büyükelçiliği'nden İran geneline yayılan gösteriler ve bölgedeki gerilimin artması nedeniyle Hindistan'dan, vatandaşlarına ticari uçuşlar da dahil olmak üzere, mevcut ulaşım araçlarıyla İran'ı terk etmeleri tavsiyesi geldi.