BIST 13.718
DOLAR 43,93
EURO 51,95
ALTIN 7.435,91
HABER /  POLİTİKA

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan kabri başında anıldı

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan kabri başında anıldı

Milli Görüş hareketinin kurucu lideri ve eski başbakanlardan Necmettin Erbakan, vefatının 15. yıl dönümünde mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Abone ol

Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği tarafından Erbakan'ın vefatının 15. yıl dönümü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

İstanbul Valisi Davut Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu, dernek yetkilileri ve vatandaşların katıldığı etkinlik kapsamında ilk olarak Zeytinburnu Merkezefendi Camisi'nde sabah namazı kılındı.

Namazın ardından grup, Erbakan'ın Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığı'ndaki kabri başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Yenikapı Mevlevihanesi'nde de anma programı gerçekleştirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bülent Turan'ın AK Parti teşkilatlarıyla ilgili açıklamaları salonda büyük alkış aldı
Bülent Turan'ın AK Parti teşkilatlarıyla ilgili açıklamaları salonda büyük alkış aldı
Ergin Ataman: Tarihi bir galibiyete imza attık
Ergin Ataman: Tarihi bir galibiyete imza attık
Sırp başantrenör Alimpiyevic: Tarık Biberovic'e karşı daha akıllı oynamamız gerekiyordu
Sırp başantrenör Alimpiyevic: Tarık Biberovic'e karşı daha akıllı oynamamız gerekiyordu
Dünyadan 114 Kur'an-ı Kerim mushafı Büyük Çamlıca Camii'nde sergileniyor
Dünyadan 114 Kur'an-ı Kerim mushafı Büyük Çamlıca Camii'nde sergileniyor
Genç oyuncu İbrahim Yıldız, hayatını kaybetti
Genç oyuncu İbrahim Yıldız, hayatını kaybetti
Bakan Uraloğlu: 5G'de ilk sinyal 1 Nisan'da alınacak
Bakan Uraloğlu: 5G'de ilk sinyal 1 Nisan'da alınacak
TEKNOFEST 2026 başvurularında son gün
TEKNOFEST 2026 başvurularında son gün
Belçika’da ameliyatta ses kontrollü yapay zeka asistanı kullanıldı
Belçika’da ameliyatta ses kontrollü yapay zeka asistanı kullanıldı
Bakan Kacır: 2 bin kilometre menzilli füzeler geliştiriyoruz
Bakan Kacır: 2 bin kilometre menzilli füzeler geliştiriyoruz
A Milli Takım, Sırbistan'ı yıktı geçti
A Milli Takım, Sırbistan'ı yıktı geçti
Hasan Öztürkmen’den CHP kurultayı davası açıklaması: Ciddi iddialar var
Hasan Öztürkmen’den CHP kurultayı davası açıklaması: Ciddi iddialar var
Emeklilere müjde! Bakan Işıkhan'dan flaş açıklama
Emeklilere müjde! Bakan Işıkhan'dan flaş açıklama