BIST 13.718
DOLAR 43,93
EURO 51,95
ALTIN 7.435,91
HABER /  SPOR

Sırp başantrenör Alimpiyevic: Tarık Biberovic'e karşı daha akıllı oynamamız gerekiyordu

Sırp başantrenör Alimpiyevic: Tarık Biberovic'e karşı daha akıllı oynamamız gerekiyordu

FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu üçüncü maçında Türkiye'ye 82-78 mağlup olan Sırbistan'da başantrenör Dusan Alimpijevic, milli basketbolcu Tarık Biberovic'i durdurmakta zorlandıklarını söyledi.

Abone ol

Alimpijevic, Aleksandar Nikolic Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galibiyet dolayısıyla Türkiye'yi tebrik eden Sırp başantrenör, "Asıl sorun, ilk yarıyı ve maçı nasıl açtığımızdı. Böyle olmasını istemiyorduk. Türkiye'yi 6 ve daha az üçlükte tutmak istiyorduk. Bu 6 üçlüğün 5'ini Tarık Biberovic attı. Tarık Biberovic'e karşı daha akıllı oynamamız gerekiyordu. Daha iyi tempo ve hız istiyorduk. Daha agresif olmamız gerekiyordu. Bunu ikinci yarıda değiştirdik. Öne de geçtik. Bu, çok güçlü bir mantalite ve karakter göstergesidir. Zor olacağını biliyorduk. İstanbul'daki maçta galip gelmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Dünyadan 114 Kur'an-ı Kerim mushafı Büyük Çamlıca Camii'nde sergileniyor
Dünyadan 114 Kur'an-ı Kerim mushafı Büyük Çamlıca Camii'nde sergileniyor
Genç oyuncu İbrahim Yıldız, hayatını kaybetti
Genç oyuncu İbrahim Yıldız, hayatını kaybetti
Bakan Uraloğlu: 5G'de ilk sinyal 1 Nisan'da alınacak
Bakan Uraloğlu: 5G'de ilk sinyal 1 Nisan'da alınacak
TEKNOFEST 2026 başvurularında son gün
TEKNOFEST 2026 başvurularında son gün
Belçika’da ameliyatta ses kontrollü yapay zeka asistanı kullanıldı
Belçika’da ameliyatta ses kontrollü yapay zeka asistanı kullanıldı
Bakan Kacır: 2 bin kilometre menzilli füzeler geliştiriyoruz
Bakan Kacır: 2 bin kilometre menzilli füzeler geliştiriyoruz
A Milli Takım, Sırbistan'ı yıktı geçti
A Milli Takım, Sırbistan'ı yıktı geçti
Hasan Öztürkmen’den CHP kurultayı davası açıklaması: Ciddi iddialar var
Hasan Öztürkmen’den CHP kurultayı davası açıklaması: Ciddi iddialar var
Emeklilere müjde! Bakan Işıkhan'dan flaş açıklama
Emeklilere müjde! Bakan Işıkhan'dan flaş açıklama
Başakşehir, Konyaspor'u ikinci yarıda yıktı
Başakşehir, Konyaspor'u ikinci yarıda yıktı
İran seferleri iptal edildi iddiası! THY'den açıklama geldi
İran seferleri iptal edildi iddiası! THY'den açıklama geldi
Bakan Fidan: Yıllara dayanan bir devlet geleneğimiz ve strateji kültürümüz var
Bakan Fidan: Yıllara dayanan bir devlet geleneğimiz ve strateji kültürümüz var