Başakşehir, Konyaspor'u ikinci yarıda yıktı

Başakşehir, Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Konyaspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 yendi.Abone ol
Süper Lig'in 24. haftasında Başakşehir, Konyaspor'u ağırladı.
Mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanmayı başaran Başakşehir'in gollerini 52 ve 61. dakikalarda Davie Selke kaydetti.
Bu sonuçla puanını 39 yapan Başakşehir, ligdeki bir sonraki maçında Göztepe'yi konuk edecek.
23 puanda kalan Konyaspor ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
BAŞAKŞEHİR: 2 - KONYASPOR: 0
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Samet Çiçek, Ogün Kamacı
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner (Dk. 76 Onur Bulut), Ba, Opoku, Operi, Umut Güneş (Dk. 90 Da Costa), Kemen (Dk. 90 Berat Özdemir), Yusuf Sarı (Dk. 69 Brnic), Shomorodov, Fayzullayev, Selke (Dk. 76 Onur Ergün)