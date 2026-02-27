BIST 13.718
Kadir Yıldırım’dan Erdoğan’a Cumhurbaşkanı şampiyonluk sözü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu’nda düzenlenen iftar programında sporcular, KYK öğrencileri ve gençlerle bir araya geldi. Programa katılan dünya şampiyonu milli kick boksçu Kadir Yıldırım, Erdoğan ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Kariyerini noktalamayı düşündüğünü belirten Yıldırım, görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir dünya şampiyonluğu daha kazanma sözü verdiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Beştepe Millet Sergi Salonu'nda sporcular, KYK öğrencileri ve gençlerle iftar programında bir araya geldi.

İftar programına, dünya şampiyonu milli kick boksçu Kadir Yıldırım da katıldı. Yıldırım, programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

Sohbet öncesinde kariyerini noktalamayı düşündüğünü belirten Kadir Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşmasının ardından Erdoğan'a bir dünya şampiyonluğu daha kazanacağının sözünü verdiğini söyledi.

