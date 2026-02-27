BIST 13.718
Samsunspor, Konferans Ligi'nde İspanyol ekibiyle eşleşti

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda eşleşmeler belli oldu. Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Samsunspor, İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile eşleşti. Samsunspor, ilk maçını 12 Mart'ta sahasında, rövanşı ise 19 Mart'ta deplasmanda oynayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda son 16 turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Samsunspor, İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile eşleşti. Samsunspor, ilk maçı sahasında rövanş mücadelesini ise deplasmanda oynayacak.

Samsunspor, bu turda Rayo Vallecano'yu elemesi halinde çeyrek finalde Celje-AEK eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Olası yarı final durumunda ise rakip, son 16 turundaki Sigma Olomouc-Mainz ve Rijeka-Strasbourg eşleşmelerinden son 4'e kalacak takım olacak.

Turnuvada son 16 turu maçları, 12 ve 19 Mart tarihlerinde oynanacak.

Eşleşmeler şöyle:

Lech Poznan (Polonya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

AZ Alkmaar (Hollanda) - Sparta Prag (Çekya)

Crystal Palace (İngiltere) - AEK Larnaca (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)

Fiorentina (İtalya) - Rakow (Polonya)

Samsunspor - Rayo Vallecano (İspanya)

Celje (Slovenya) - AEK (Yunanistan)

Sigma Olomouc (Çekya) - Mainz (Almanya)

Rijeka (Hırvatistan) - Strasbourg (Fransa)

