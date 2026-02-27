Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında iddianame! 13 yıla kadar hapisleri isteniyor
"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında tutuklanan futbolcular Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında iddianame hazırlandı. İddianamelerde, sanıklar için 13 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İşte detaylar...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 9 Aralık 2025'te tutuklanan Metehan Baltacı hakkında iddianame hazırlandı.
İddianamede, Baltacı'nın "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ile "şike ve teşvik primi" suçlarından 4 yıldan 13 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.
Mert Hakan Yandaş ve Ersen Dikmen hakkında iddianame
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 9 Aralık 2025'te tutuklanan Mert Hakan Yandaş ile Ersen Dikmen hakkında iddianame hazırlandı.
İddianamede, Yandaş ile Dikmen'in "nitelikli dolandırıcılık" ile "şike ve teşvik primi" suçlarından 4'er yıldan 13'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.