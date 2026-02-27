ABD, İsrail'deki personeline ülkeden ayrılması için onay verdi! Büyükelçi uyardı: Ülkeyi terk edin

ABD, güvenlik tehdidi gerekçesiyle İsrail’deki büyükelçiliğinde kritik görevlerde bulunmayan personellerin ülkeden ayrılmasına onay verdi. ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, elçilik çalışanları ve ABD vatandaşlarına "Eğer ülkeyi terk etmek istiyorsanız bunu bugün yapın" uyarısında bulundu. Bu uyarılardan dakikalar sonra Çin de, kendi vatandaşlarını 'İran'ı terk etmeleri' konusunda uyardı.

Abone ol

ABD’nin İsrail’deki Büyükelçiliği, İran’la artan gerilimin ardından, "oluşan güvenlik riskleri nedeniyle” kritik görevlerde bulunmayan çalışanlar ve ailelerinin ülkeyi terk etmesine izin verdi.

Bu açıklama, ABD'nin en büyük uçak gemisi olan ve İran'a karşı konuşlanan USS Gerald R. Ford'un İsrail'in kıyısına demirlemesinin ardından yapıldı. Uçak gemisi, İran'a karşı olası bir saldırının son halkası olarak kabul ediliyor.

ABD’nin İsrail Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, kararın bölgede yaşanan güvenlik olaylarının ardından alındığı belirtildi.

Açıklamada, "27 Şubat 2026 tarihinde, Dışişleri Bakanlığı, güvenlik riskleri nedeniyle acil durum dışı ABD hükümeti personeli ve personelin aile üyelerinin İsrail Misyonu'ndan ayrılmasına izin vermiştir." ifadelerine yer verildi.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi: Bunu bugün yapın

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin, Büyükelçilik personeline gönderdiği e-postada, ülkeyi terk etmek istiyorlarsa "bunu bir an önce yapmaları" konusunda uyarıda bulunduğu bildirildi.

New York Times'ın ulaştığı e-postaya göre, Huckabee, yaptığı uyarının "önlem amaçlı" olduğunu belirtti. Büyükelçi Huckabee, "Eğer ülkeyi terk etmek istiyorsanız bunu bugün yapın." ifadesine yer verdi.

Personele Ben-Gurion Havalimanı'ndan gidebilecekleri herhangi bir ülke için rezervasyon yaptırma çağrısında bulunan Huckabee, "Başkent Washington'a devam edebileceğiniz herhangi bir destinasyona gidebilirsiniz ancak ilk önceliğiniz hızlı bir şekilde ülkeden (İsrail) çıkmak olsun." ifadesini kullandı.

Huckabee, personele ilerleyen saatlerde bilgilendirme yapacaklarını da kaydederek "Panik olmaya gerek yok. Ancak gitmek isteyenler için bir an önce planlama yapmaları önemli." görüşünü paylaştı.

ABD, "İsrail'e seyahat" için uyarı yaptı

Açıklamada, gelişmelere bağlı olarak ve önceden bildirim yapılmaksızın, Büyükelçiliğin personel ve ailelerinin İsrail’in bazı bölgelerine, Kudüs’ün Eski Şehir bölgesine ve işgal altındaki Batı Şeria’ya seyahatlerini kısıtlayabileceği ya da tamamen yasaklayabileceği belirtildi.

Öte yandan ticari uçuşların devam ettiği dönemde personel ve ailelerinin ülkeden ayrılmayı değerlendirmesi gerektiği de vurgulandı.

Öte yandan ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinin internet sitesinden de konuya ilişkin seyahat uyarısı yayımlandı.

Açıklamada, "Güvenlik riskleri dolayısıyla Dışişleri Bakanlığı, İsrail'deki misyonumuzdaki acil olmayan hükümet personeli ve ailelerinin ülkeyi terk etmelerine yetki vermiştir." ifadesine yer verildi.

Çinden vatandaşlarına "İran'ı terk edin" uyarısı

ABD'nin İsrail'deki büyükelçiliğinin boşaltılmasına izin vermesinin ardından Çin de İran'daki vatandaşlarına 'İran'ın terk edin' uyarısında bulundu.

Çin devlet yayın organı Xinhua'nın haberinde İran'daki güvenlik durumunun ve artan gerilimin ülkeyi Çin vatandaşarı için tehlikeli bir hale getirdiği vurgulandı.

Geçtiğimiz günlerde Kanada ve Polonya da vatandaşlarına İran'ın terk etmeleri konusunda uyarılar yapmıştı.