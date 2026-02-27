Uzman doktor kendi hastanesinde yanlış iğneyle yoğun bakıma alındı

Adana'da bir devlet hastanesinde nöbet tutan Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Dr. Ş.G.A. (41), kas ağrısı için yaptırdığı iğne sonrası yoğun uyuşma yaşayarak yoğun bakıma alındı. İddiaya göre istenen kas gevşetici yerine benzer isimli anestezi ilacı uygulandı. Doktorun tedavisi aynı hastanede sürerken, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Olay, önceki gün Adana'daki bir devlet hastanesinde meydana geldi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı olarak görev yapan Dr. Ş.G.A., nöbet sırasında yaşadığı kas ağrısı nedeniyle hastane eczanesinden ilaç talep etti ve iğne yaptırdı.

İğnenin uygulanmasından çok kısa süre sonra vücudunda yoğun uyuşma hisseden doktor, acilen yoğun bakım ünitesine alındı.

Tedaviye başlanan Dr. Ş.G.A.'ya, istenen kas gevşetici ilaç yerine isim benzerliği nedeniyle anestezide kullanılan farklı bir ilacın enjekte edildiği öne sürüldü.

Doktorun hayati tehlikesinin devam ettiği, bazı kaynaklarda entübe edildiği belirtilse de resmi sağlık açıklaması henüz yapılmadı. Tedavisi çalıştığı aynı hastanede yoğun bakımda sürüyor.