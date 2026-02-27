Rakam ortaya çıktı! "Vatandaşlık maaşı" detayları belli oldu: 3 formül var
Vatandaşlık maaşı olarak bilinen ‘Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Programı’nın detayları belli oldu. Buna göre, asgari ücretin 3’te birinden az gelire sahip olan ailelere vatandaşlık maaşı verilmesi bekleniyor. Peki, vatandaşlık maaşına başvurular nereden yapılacak? Kimler bu haktan faydalanacak? İşte detaylar…
Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Programı için çalışmalar sürüyor. Vatandaşlık maaşı olarak bilinen bu programın detaylarını ise milyonlar merak ediyor. Vatandaşlık maaşından ailedeki gelirin net asgari ücretin 3'te birinden az olması koşulu ile verilmesi bekleniyor.
NTV’nin haberine göre, mevcut asgari ücrete göre hesaplandığında gelirin 9 bin 358 TL’den fazla olmaması gerekecek.
3 formül masada!
Vatandaşlık maaşının uygulanması için konut ve çocuk başlığı altında da ek destekler verilecek. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren vatandaşlık maaşı ile ilgili 3 formül ise masada bulunuyor: 1- Aileye asgari ücretin yüzde 20'si oranında nakdi destek sağlanacak. Konut başlığında asgari ücretin yüzde 15'i kadar elektrik, doğal gaz, barınma ve yakacak yardımı yapılacak. Çocuk yardımında destek oranının ise asgari ücretin yüzde 5'i olması planlanıyor.
2-İkinci senaryoda, desteğin asgari ücretin yüzde 17'si oranında verilmesi. Böyle olursa konutta destek oranı yüzde 12, çocuk yardımında destek oranın da yüzde 5 olacak.