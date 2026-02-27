Rakam ortaya çıktı! "Vatandaşlık maaşı" detayları belli oldu: 3 formül var

3 formül masada!

Vatandaşlık maaşının uygulanması için konut ve çocuk başlığı altında da ek destekler verilecek. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren vatandaşlık maaşı ile ilgili 3 formül ise masada bulunuyor: 1- Aileye asgari ücretin yüzde 20'si oranında nakdi destek sağlanacak. Konut başlığında asgari ücretin yüzde 15'i kadar elektrik, doğal gaz, barınma ve yakacak yardımı yapılacak. Çocuk yardımında destek oranının ise asgari ücretin yüzde 5'i olması planlanıyor.