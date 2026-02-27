BIST 13.718
Fener taraftarı Nottingham Forest'ın stadını darmadağın etti!

Fener taraftarı Nottingham Forest'ın stadını darmadağın etti!

Fenerbahçe'nin Nottingham Forest ile oynadığı maçın ardından stadyumda oluşan zarar dikkat çekti. Paylaşılan bir görselde, deplasman tribünündeki çok sayıda koltuğun kırıldığı görüldü. Görüntü kısa sürede yayılırken, yaşanan hasarın boyutu tartışma konusu oldu.

Fenerbahçe'nin Nottingham Forest deplasmanında oynadığı karşılaşmanın ardından statta oluştuğu öne sürülen zarar gündeme geldi.

KIRIK KOLTUKLAR DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medyada paylaşılan bir görselde, deplasman tribünündeki çok sayıda koltuğun kırıldığı görüldü. Görüntü kısa sürede yayılırken, yaşanan hasarın boyutu tartışma konusu oldu.

Yetkililerden konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, zararın maç sırasında mı yoksa sonrasında mı oluştuğu netlik kazanmadı. UEFA'nın ya da kulüplerin konuyla ilgili değerlendirme yapması bekleniyor.

Fener taraftarı Nottingham Forest'ın stadını darmadağın etti! - Resim: 0

