BIST 13.718
DOLAR 43,93
EURO 51,95
ALTIN 7.435,91
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Batman'da 10 katlı binada yangın! 21 kişi hastanelik oldu

Batman'da 10 katlı binada yangın! 21 kişi hastanelik oldu

Batman'da 10 katlı binanın bodrum katında başlayıp çatıya ulaşan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, dumandan etkilenen 21 kişi hastaneye kaldırıldı.

Abone ol

Kardelen Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında bodrum katta elektrik kablolarında çıkan yangın, havalandırmadan çatıya ulaştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Dumandan etkilenen 21 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Batman'da 10 katlı binada yangın! 21 kişi hastanelik oldu - Resim: 0

Batman'da 10 katlı binada yangın! 21 kişi hastanelik oldu - Resim: 1

Batman'da 10 katlı binada yangın! 21 kişi hastanelik oldu - Resim: 2

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Uraz Kaygılaroğlu 140 kiloya kadar çıkmıştı! Meğer hastalığı...
Foto Galeri Uraz Kaygılaroğlu 140 kiloya kadar çıkmıştı! Meğer hastalığı... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Çin, İran'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri uyarısı yaptı
Çin, İran'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri uyarısı yaptı
AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan, CHP'li vekillere tepki: İzmir'e ihanetinin belgesi ortadadır
AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan, CHP'li vekillere tepki: İzmir'e ihanetinin belgesi ortadadır
Tosyalı Holding'den BMC kredisine yönelik iddialara ilişkin açıklama
Tosyalı Holding'den BMC kredisine yönelik iddialara ilişkin açıklama
Cuma hutbesinde dijital bağımlılığa dikkat çekildi
Cuma hutbesinde dijital bağımlılığa dikkat çekildi
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Karşıyaka Belediyesi'nde işçilerden maaş isyanı
Karşıyaka Belediyesi'nde işçilerden maaş isyanı
Sivas'ta ulaşıma kar engeli; Malatya kara yolu kapandı
Sivas'ta ulaşıma kar engeli; Malatya kara yolu kapandı
Bakan Murat Kurum duyurdu! 'Yarısı Bizden' uzatıldı başvuran herkese hibe var
Bakan Murat Kurum duyurdu! 'Yarısı Bizden' uzatıldı başvuran herkese hibe var
21 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı
21 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı
Arda Güler'in özel notlu doğum günü pastasına bakın
Arda Güler'in özel notlu doğum günü pastasına bakın
Kayseri-Malatya ve Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu yeniden trafiğe açıldı...
Kayseri-Malatya ve Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu yeniden trafiğe açıldı...
İçişleri Bakanlığı’ndan sarı kodlu uyarı: Kar, sağanak ve fırtına geliyor
İçişleri Bakanlığı’ndan sarı kodlu uyarı: Kar, sağanak ve fırtına geliyor