BIST 13.718
DOLAR 43,93
EURO 51,95
ALTIN 7.435,91
HABER /  DÜNYA

İsrail’in engellemelerine rağmen 100 bin Filistinli ramazanın ikinci cuma namazını Mescid-i Aksa’da kıldı

İsrail’in engellemelerine rağmen 100 bin Filistinli ramazanın ikinci cuma namazını Mescid-i Aksa’da kıldı

İsrail'in tüm kısıtlamalarına rağmen yaklaşık 100 bin Filistinli ramazanın ikinci cuma namazını Müslümanların ilk kıblesinde eda etti.

Abone ol

Filistinliler, ramazanın ikinci cuması için Mescid-i Aksa'ya İsrail kısıtlamaları altında kontrol noktalarından geçerek ulaşabildi.

İsrail polisinin, Eski Şehir'de de barikatlar kurarak bazı yolları kapattığı ve buralarda bazı Filistinlilere kimlik kontrolü yaptığı ve bazılarının Aksa’ya girişine izin vermediği görüldü.

Mescid-i Aksa'nın idaresinden sorumlu Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkanı Azzam el-Hatib, namaz sonrasında AA'ya yaptığı açıklamada, ramazanın ikinci cuma namazını yaklaşık 100 bin Filistinlinin kıldığını belirtti.

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada ise İsrail güçlerinin Batı Şeria’da yaşayan çok sayıda Filistinlinin Mescid-i Aksa’da cuma namazı için geçişine izin vermediği belirtildi.

İsrail askerlerinin çok sayıda Filistinliyi Beytüllahim ile Kudüs arasındaki 300 ve Ramallah ile Kudüs arasındaki Kalendiya kontrol noktalarından geri çevirdiği bildirildi.

Tel Aviv yönetimi, son birkaç sene olduğu gibi bu yıl da ramazan ayı boyunca cuma namazları için işgal altındaki Batı Şeria’dan Kudüs'e geçişlere kısıtlama getirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria’dan Kudüs’e gelecek Filistinli sayısı 10 bin ile sınırlanırken önceden izin almak şartıyla sadece 55 yaş üstü erkekler, 50 yaş üstü kadınlar ve birinci derece akrabalarıyla gelen 12 yaş altı çocuklara geçiş için müsaade ediliyor.

Gazze’ye yönelik soykırıma paralel olarak diğer bölgelerdeki Filistinliler üzerinde de baskısını artıran İsrail, son birkaç senedir benzer kısıtlamalarla Filistinlilerin Mescid-i Aksa’da ibadet etmesini zorlaştırıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Selim İmamoğlu'na izin çıkmadı! Dilek İmamoğlu'ndan karara tepki
Selim İmamoğlu'na izin çıkmadı! Dilek İmamoğlu'ndan karara tepki
Fener taraftarı Nottingham Forest'ın stadını darmadağın etti!
Fener taraftarı Nottingham Forest'ın stadını darmadağın etti!
Uzman doktor kendi hastanesinde yanlış iğneyle yoğun bakıma alındı
Uzman doktor kendi hastanesinde yanlış iğneyle yoğun bakıma alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necmettin Erbakan'ı vefatının 15. yılında andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necmettin Erbakan'ı vefatının 15. yılında andı
Cevdet Yılmaz: İşsizlik oranı tek haneli seviyesini sürdürüyor
Cevdet Yılmaz: İşsizlik oranı tek haneli seviyesini sürdürüyor
Batman'da 10 katlı binada yangın! 21 kişi hastanelik oldu
Batman'da 10 katlı binada yangın! 21 kişi hastanelik oldu
Çin, İran'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri uyarısı yaptı
Çin, İran'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri uyarısı yaptı
AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan, CHP'li vekillere tepki: İzmir'e ihanetinin belgesi ortadadır
AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan, CHP'li vekillere tepki: İzmir'e ihanetinin belgesi ortadadır
Tosyalı Holding'den BMC kredisine yönelik iddialara ilişkin açıklama
Tosyalı Holding'den BMC kredisine yönelik iddialara ilişkin açıklama
Cuma hutbesinde dijital bağımlılığa dikkat çekildi
Cuma hutbesinde dijital bağımlılığa dikkat çekildi
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Karşıyaka Belediyesi'nde işçilerden maaş isyanı
Karşıyaka Belediyesi'nde işçilerden maaş isyanı